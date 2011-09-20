به گزارش خبرگزاری مهر، ادامه دیدارهای مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا روز گذشته با برگزاری 11 دیدار پیگیری شد که با شکست تیم کویت و توقف کره‌جنوبی همراه شد. در گروه B تیم‌ نوجوانان پاکستان با نتیجه 3 بر یک از سد افغانستان گذشت تا این تیم هم شانس صعود به مرحله بعدی را بدست آورد. امارات با 6 گل برابر مالدیو به پیروزی دست یافت و کویت هم با نتیجه 2 بر یک از یمن شکست خورد.

با این نتایج، دیدارهای روز پایانی این گروه حساسیت بیشتری پیدا کرده است. در این روز افغانستان برابر مالدیو به میدان می‌رود، یمن با پاکستان دیدار می‌کند و کویت و امارات برابر هم قرار خواهند گرفت که در این بین کویت در صورت پیروزی راهی مرحله بعد می‌شود.

جدول رده‌بندی گروه B:

1- امارات 8 امتیاز، 2- یمن 7 امتیاز، 3- کویت 7 امتیاز، 4- پاکستان 6 امتیاز، 5- افغانستان 5 امتیاز، 6- مالدیو بدون امتیاز

در مهمترین بازی گروه E تیم کره‌شمالی موفق شد با یک گل از سد چین عبور کند تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعدی مسابقات شود و سنگاپور هم با 8 گل تیمور شرقی را شکست داد. دیدار این گروه با انجام مسابقات روزگذشته بصورت رسمی به پایان رسید.

جدول رده‌بندی گروه E:

1- کره شمالی 12 امتیاز، 2- چین 9 امتیاز، 3- سنگاپور 4 امتیاز(تفاضل گل 4+)، 4- مالزی 4 امتیاز(تفاضل گل 2-)، 5- تیمور شرقی بدون امتیاز

در گروه F کره جنوبی برابر لائوس به تساوی بدون گل دست یافت. ژاپن با 4 گل از سد کامبوج گذشت تا صدرنشین گروه شود و ویتنام هم با همین نتیجه از سد چین تایپه عبور کرد.

در دیدارهای روز پایانی این گروه کره‌جنوبی برابر کامبوج به میدان می‌رود، لائوس با چین تایپه دیدار می‌کند و ژاپن در دیداری حساس به مصاف ویتنام می‌رود. در این گروه هم تیم‌های ژاپن، کره‌جنوبی، لائوس و ویتنام شانس صعود به مرحله بعد را دارند.

جدول رده‌بندی گروه F:

1- ژاپن 9 امتیاز، 2- کره‌جنوبی 8 امتیاز، 3- لائوس 7 امتیاز، 4- ویتنام 7 امتیاز، 5- کامبوج 3 امتیاز، 6- چین تایپه بدون امتیاز

در گروه G تایلند با پیروزی 4 بر یک برابر اندونزی، صدرجدول را از این تیم گرفت. استرالیا با 10 گل گوام را شکست داد و میانمار با نتیجه 4 بر 2 از سد هنگ کنگ گذشت.

در دیدارهای روز پایانی این گروه استرالیا در دیداری حساس به مصاف اندونزی می‌‍رود که برنده این بازی به مرحله بعد صعود می‌کند و این احتمال وجود دارد، استرالیا هم وداع زودهنگامی با این جام داشته باشد. تایلند با هنک کنگ دیدار می‌کند که می‌تواند با پیروزی در این بازی به عنوان صدرنشین راهی مرحله نهایی شود. میانمار هم در بازی تشریفاتی به مصاف گوام خواهد رفت.

جدول رده‌بندی گروه G:

1- تایلند 12 امتیاز، 2- اندونزی 9 امتیاز(تفاضل گل 19+)، 3- استرالیا 9 امتیاز(تفاضل گل 14+)، 4- میانمار 3 امتیاز، 5- هنک کنگ 3 امتیاز، 6- گوآم بدون امتیاز