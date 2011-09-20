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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۷:۲۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی نوجوانان آسیا با رویارویی‌ تیم‌های ایران و عراق و ادامه تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و نهم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم شوال سال 1432 هجری قمری و بیستم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- روز پنجم و پایانی از مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی نوجوانان آسیا در گروه A امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* قطر - بنگلادش، ساعت 15:30، ورزشگاه دهوک
* ایران - عراق، ساعت 18:30، ورزشگاه دهوک

- مرحله دوم رقابت‏های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا امروز هم در شهر ووهان چین پیگیری می‎شود که تیم ملی بسکتبال در دومین دیدارش به لبنان مصاف می‌‎رود.

- تمرینات تیم ملی فوتبال ایران امروز در کمپ تیم‌های ملی دنبال می شود.

کد مطلب 1412112

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