داستان فريبكارانه "سامسون و دليله " و تغيير چهره ظالم به مظلوم

توليد صدها فيلم سينمايي در هاليوود، ايتاليا، سوئد، فرانسه، انگلستان و... درباره داستانهاي تورات داراي دوكاربرد مكمل هم است. اول اين بازسازي تاريخ دلخواه و جا انداختن آن در اذهان عمومي ملت ها حاصل مي شود ،تا صهيون بتواند فلسطين ، مصر و خاورميانه را موطن يهوديان جلوه دهد . دوم اينكه اشغال سرزمينهاي فلسطين، اردن، سوريه و مصر به نوعي با پيشينه تاريخي توجيه گردد.

داستان "سامسون و دليله" در اين دسته قرار مي گيرد . اين داستان ده ها بار توسط كارگردانان مختلف يهودي به تصوير كشيده شده است و سيسيل ب دوميل در سال 1949 آن را به نمايش گذاشت تا به سهم خود سالهاي آغازين جنايت صهيونيست ها در سرزمينهاي اشغالي تحت تاثير قرار گيرد. زيرا سوژه انتخاب شده كاملا همسو با موقعيت صهيونيست ها بود.

"سامسون و دليله" محصول پارامونت با بازي هدي لامار (دليله)، ويكتور ماتيور (سامسون) و آنجلا لانس بوري، جرج سندري و... روانه بازار جهاني شد .

در فيلم "سامسون و دليله" فلسطيني هاي بت پرست به خانه هاي يهوديان يورش مي برند. آنها را غارت مي كنندو زنها و بچه هايشان را مي كشند. سامسون قهرمان يهوديان به اصطلاح مظلوم است كه با نيرو گرفتن از خداوند محافظ مردم قومش است. بعد از دفع يورشهاي فلسطينيان سامسون از پدر دليله، دخترش را خواستگاري مي كند اما آن مرد دو رو ،دليله را كه نسبت به سامسون عشق آتشيني دارد به نامزدي آرتور فرمانده لشگر در مي آورد و در مقابل خواهر ديگر دليله را به سامسون مي دهد.

سامسون دلاور كه پيش تر با كشتن شير زور بازوي خود را به فلسطينيان نشان داده بود در شرط بندي آنان را تحقير مي كند و از اين كار هوش برتر خود را نيز به رخ مي كشد. شاه و سران فلسطيني ها درمانده مي شوند.

نامزد سامسون با حليه راز شرط بندي را از او بيرون كشيده در اختيار سران خودشان قرار مي دهد و اين شكست باعث فراري شدن سامسون مي شود. با حيله اي ديگر سامسون ياغي به وسيله دليله رام شده به اسارت لشگر فلسطيني ها در مي آيد. دليله در دستگيري سامسون از سران فلسطيني ها نفري 1100 سكه نقره دريافت مي كند. آنان سامسون را كور كرده شكنجه مي كنند و به معبد خودشان مي برند تا به پاي بت بزرگ خودشان بيندازند. سامسون با خراب كردن ستونها و فرو ريختن سقفها و ديوارها بت و بت پرستان را نابود مي كند.

در اين فيلم هرچه راستي، ايمان، مردانگي، يك رنگي در عشق و وفاداري به قوم و دين ديده مي شود ،از آن سامسون قهرماني يهوديان است و هر چه نيرنگ و فريبكاري، ناجوانمردانه، مكر زنانه، آشوب گري، بت پرستي و جهل و ناداني است از آن فلسطيني ها.

فلسطيني ها با جور و ستم شروع مي كنند و با خفت و خواري مضمحل مي شوند. در مقابل در ميان يهوديان نام سامسون دهان به دهان مي گردد و باعث وحدت و اميدواري و نيرومندي مي شود.

در سيماي فلسطيني ها خوش گذراني و بي مسووليتي موج مي زند در مقابل يهوديان مومن به خدا و درستكار نشان داده مي شوند.

سيسيل ب دوميل اين تاريخ تراشي و توجيه رفتار امروزي يهوديان را در تمامي فيلمهايش به نمايش مي گذارد. صحنه هاي پر تجمل و بديع و استفاده دست و دل بازانه از عوامل انساني و حيوانات، موسيقي، نور، رنگ، دكور و در نتيجه كسب موفقيت در بازار فيلم باعث مي گردد كه ديگر فيلم سازان يهودي در آمريكا و كشورهاي ديگر فيلم هاي انبوهي در اين زمينه بسازند. اين شيوه همچنان نيز ادامه دارد.

صرف هزينه هاي سرسام آور علاوه بر چرخه بازار فيلم سازي براي صهيونيست ها تحريف تاريخ و تبار سازي را تامين مي كند. هنر سينما با قدرت تاثيرگذاري كه دارد مي تواند مخاطب را به موضع انفعال سوق داده وداستان پردازي آن به عنوان واقعيت تاريخي در ذهن او رسوب نمايد.همانطور كه اشاره شد با توجه به ويژگي سينما و اهميت تداوم بهره گيري از سينما مضمون سامسون و دليله از سال 1902 تاكنون ده ها بار ساخته شده است با اين تفاوت كه هربار براساس ضرورت هاي روز نكاتي را به داستان اضافه يا كم كرده اند.

امكانات يهوديان در هاليوود و ديگر شركت ها كارگردان بسياري از كشور هاي مختلف دنيا را به ساخت فيلم هاي زنجيره اي جذب كرد . آلكساندر كوردا، الف سوبرگ، كينگ ويدو،اورسن ولز سوئدي ، سيسيل بي دميل ، گريفيث ، وايلدر و ... بيشترين فيلم ها را ساخته اند.

اين امكان يك حلقه از زنجير قدرت صهيون است . در ايالات متحده آمريكا علاوه بر يكصد و چهل روزنامه با تيراژ حدود چهار ميليون نسخه، هفتاد درصد نشريات دايمي و هشتاد درصد برنامه هاي تلويزيوني در اختيار يهوديان است.

شبكه هاي تلويزيوني "اي. بي.سي"، "سي.بي.سي" و "ان.بي.سي" تماما به يهوديان تعلق دارد. علاوه بر شركتهاي بزرگ فيلم سازي، تئاتر و صنايع توريستي نيز در مالكيت آنهاست.

در آمريكا از مجموع 165 شركت توليد و فروش سلاحهاي جنگي، 158 شركت در كنترل يهوديان صهيونيست است.

برادران لازار، كه از رهبران كميته يهوديان آمريكا هستند كارخانه هواپيماسازي "كهيد" را كه نود درصد از محصولات خود را به پنتاگون مي فروشد در اختيار دارند.

كارخانه جنرال دنياميك كه ساخت موشك هاي بين قاره اي كروز، زير دريايي هسته اي و هواپيماهاي مختلف را به عهده دارد از آن صهيونيست هاست.

و در كنار همه اين ها كمپاني هاي بزرگ توليد سينما نيز زنجير قدرت را تكميل مي كند . 1- اونيورسال (1912)/ 2- پارامونت (1914) 3- يونايتد آرتيست (1919) 4- برادران وارنر (1923) 5- مترو گلدين ماير (1924) 6- كلمبيا (1924) 7- فوكس قرن بيستم (1935) 8- دريم وركز (1978) .

اين وضعيت در اروپا نيز ديده مي شود دو پسر عموي اسرائيلي از دهه هشتاد حدود هشتاد درصد سينماهاي فرانسه و انگليس را در اختيار گرفته اند كه اين روند همچنان ادامه دارد.

تحقيق و نگارش : مجتبي حبيبي