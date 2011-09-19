30 نفر از مدجویان زندانهای سیستان و بلوچستان وام اشتغالزایی دریافت کردند

محمود باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش و پیگیری کارشناسان اشتغال و حرفه آموزی مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای استان، اطلاعات شغلی 51 نفر از مددجویان حائز شرایط در سامانه اشتغال کشور ثبت شده که از این تعداد 30 نفر جهت دریافت وام اشتغالزایی به موسسه مالی و اعتباری مهر معرفی و موفق به دریافت وام اشتغالزایی شدند.

رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای سیستان و بلوچستان با سخت و مشکل توصیف کردن شرایط اداری مراحل دریافت وام اشتغالزایی از بانکهای عامل، گفت: اعطای وام اشتغالزایی به مددجویانی که پس از تحمل حبس در زندان و فراگیری مهارتهای فنی و حرفه ای از زندان آزاد می شوند، تاثیر بسیار مثبتی در کاهش نرخ بازگشت مجدد آنان به زندانها دارد.

باهنر افزود: این امر به منزله اعطای زندگی دوباره به خانواده مددجویان و بازسازی شخصیت و جایگاه اجتماعی و عزت نفس به مددجویان پس از آزادی از زندان محسوب می شود.

رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای سیستان و بلوچستان بیان داشت: تمامی ارگانها و دستگاه های دولتی باید برای جلوگیری از فروپاشی خانواده مددجویان و آسیبهای اجتماعی، مددرسان و یاری گر این مرکز در خدمات رسانی به مددجویان پس از آزادی از زندان باشند.