مدال طلای کشور بر گردن وزنه برار ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور که در شهر قزوین برگزار شد، بایرام پور توانست در وزن 56 کیلوگرم به این مهم دست یابد.

این قهرمان آینده دار ورامین با استفاده از تجربیات حسین بهرامی به عنوان مربی خود توانست در میان 11 شرکت کننده بالاتر از غلامرضا گودرزی از لرستان و علیرضا عرب پور از فارس مدال زرین و خوشرنگ طلا را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است این ورزشکار در قالب تیم استان تهران در این دوره از مسابقات حضور یافت که در پایان تیم استان تهران توانست در مجموع به عنوان سومی کشور دست یابد.