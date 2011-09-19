علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این کشت با دستگاه نوتیلج پس از برداشت کشت قبلی در شهرستان پلدختر انجام شد، اظهار داشت: کشت ذرت بدون عملیات خاک ورزی پس از برداشت گندم با این روش برای نخستین بار در شهرستان پلدختر انجام شد.

وی افزود: در روشهای قبلی مرسوم پس از برداشت گندم برای آماده سازی زمین عملیات خاک ورزی به ترتیب شامل آبیاری، گاورو شدن زمین، انجام عملیات شخم و دیسک و ماله کشی و کود پاشی و ... و سپس عملیات کاشت انجام می گرفت ولی در استفاده از روش جدید در شهرستان نیازی به عملیاتهای یاد شده قبل از عملیات کاشت نیست.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر صرفه جویی در زمان و هزینه ها، آتش نزدن کاه و کلش، تردد کمتر ماشینهای کشاورزی در مزرعه، بالا بودن راندمان آبیاری و حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از خاک ورزی بی رویه را از مهمترین مزایای این طرح عنوان کرد.

خادمی افزود: در صورت تمایل کشاورزان به استفاده از این روش، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر آمادگی دارد تا دستگاه نوتیلج (دستگاه بی خاک ورزی) را در اختیار آنان قرار دهد و در این خصوص راهنمایی و نظارت کند.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت: می توان از این دستگاه در کشتهای گندم، جو، نخود و لوبیا بعد از برداشت محصول قبلی استفاده کرد.