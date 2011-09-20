گسترش صادرات غیرنفتی بخش تعاون/ تثبیت موقعیت در اقتصاد

ابراهیم تهرانی در گفتگو با مهر از تلاش برای افزایش توسعه صادرات غیرنفتی بخش تعاون خبر داد و گفت: کمک به توسعه سهم تعاونی ها از صادرات غیرنفتی کشور از مهم ترین اقدامات و برنامه های بخش تعاون محسوب می شود.

معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: یکی دیگر از مهم ترین اقدامات در دست انجام اتاق های تعاون کشور تلاش برای برگزاری نمایشگاه های خارجی و اعزام هیئت های تجاری به خارج از کشور است که این موضوع می تواند در دستیابی تعاونی ها به بازارهای خارجی موثر واقع شود.

تهرانی با بیان اینکه از مهم ترین برنامه های دیگری که مورد توجه بخش تعاون است دسترسی به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی خواهد بود، تاکید کرد: تثبیت موقعیت تعاونی ها در اقتصاد و مزیت شناسی فعالیت های مختلف در اقتصاد کشور نیز از جمله مهم ترین توجهات بخش تعاون قلمداد می شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون، خاطر نشان کرد: شناسایی فرصت ها و مزیت های رقابتی برای حضور تولیدات تعاونی ها در نمایشگاه های بین المللی می تواند به تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون کمک قابل توجهی داشته باشد.

معاون دبیر کل اتاق تعاون ایران، تصریح کرد: با تغیر و تحولاتی که اخیرا در هیئت مدیره اتاق تعاون ایران صورت گرفته است اهداف اصلی و برنامه های آن تغییری نخواهد داشت، بنابراین در راستای هدفگذاری های قبلی حرکت خواهیم کرد.