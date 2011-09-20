اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس با 154 بازرس در استان مرکزی

کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح نظارتی بازگشایی مدارس همزمان با دیگر استانها از تاریخ 90/6/10 لغایت 90/7/10 به مرحله گذاشته شده است.

وی افزود: در این طرح نظارت بر عرضه کالا هایی که بیشترین تقاضا را در این ایام دارد صورت گرفته و به عنوان اولویتهادر طرح نظارتی بازگشایی مدارس در نظر گرفته خواهد شد.

فروتن اضافه کرد: در طرح بازگشایی مدارس واحدهای فروش لوازم التحریر، کیف وکفش، پوشاک مدارس و همچنین واحدهای حمل ونقل و خدمات بین راهی نیز مورد بازرسی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین درهتل ها، رستوران ها، مهمانسرا ها و خدمات پس از فروش خودرو وهر نوع کالایی که در این ایام با افزایش حجم تقاضا روبروست در قالب این طرح بر عملکرد آنها نظارت خواهد شد.