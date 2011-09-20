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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۸

اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس با 154 بازرس در استان مرکزی

اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس با 154 بازرس در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: طرح نظارتی بازگشایی مدارس با 154 بازرس در حال انجام است و تا 10 مهرماه سال جاری ادامه دارد.

کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح نظارتی بازگشایی مدارس همزمان با دیگر استانها از تاریخ 90/6/10 لغایت 90/7/10 به مرحله  گذاشته شده است.

وی افزود: در این طرح نظارت بر عرضه کالا هایی که بیشترین تقاضا را در این ایام دارد صورت گرفته و به عنوان اولویتهادر طرح نظارتی بازگشایی مدارس در نظر گرفته خواهد شد.

فروتن اضافه کرد: در طرح بازگشایی مدارس واحدهای فروش لوازم التحریر، کیف وکفش، پوشاک مدارس و همچنین واحدهای حمل ونقل و خدمات بین راهی نیز مورد بازرسی قرار می گیرد.
 
وی اضافه کرد: همچنین درهتل ها، رستوران ها، مهمانسرا ها و خدمات پس از فروش خودرو وهر نوع کالایی که در این ایام با افزایش حجم تقاضا روبروست در قالب این طرح بر عملکرد آنها نظارت خواهد شد.
کد مطلب 1412190

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