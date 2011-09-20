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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۷:۵۵

۱۱۰ هزار تن آسفالت در معابر شهر اراک استفاده شد

۱۱۰ هزار تن آسفالت در معابر شهر اراک استفاده شد

اراک - خبرگزاری مهر: شهردار اراک گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 110 هزار تن آسفالت در معابر شهری اراک مورد استفاده قرار گرفت.

مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه آسفالت معابر اراک تا پایان سال ادامه می یابد تا به وضعیت مطلوب و مورد قبول شهروندان برسد.

وی گفت: نهضت آسفالت از سال گذشته آغاز شد و در این مدت 260 هزار تن آسفالت در سطح شهر اراک توزیع و پخش شد.

میری افزود: سامان‌دهی، آسفالت و ارتقای مناطق مختلف سطح شهر از جمله اولویت‌های اصلی شهرداری اراک است.

به گفته شهردار اراک، در سال جاری نهضت آسفالت معابر از حاشیه‌ به مناطق مرکزی شهر دنبال خواهد شد و هدف از آسفالت مناطق شهری ریختن شن‌های سیاه در خیابان‌ها نیست بلکه هدف زیرسازی یک لایه محافظ می‌باشد تا شهروندان دچار مشکل نشوند.

  

کد مطلب 1412193

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