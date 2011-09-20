سوریه با اصلاحات در خط مقدم مقاومت قرار می گیرد

حسین امیرعبداللهیان گفت: در مجموع تمامی تحولات اخیر خاورمیانه و خیزش های منطقه ناشی از بیداری اسلامی بوده اما سوریه شرایط منحصر به فرد خود را دارد. آنچه که در سوریه جریان دارد دو بعد مشخص دارد که اولین بعد آن مسئله مداخلات خارجی و بعد دیگر برخی از مطالبات مردم سوریه است.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: اگر بخواهیم واقع بینانه سخن بگوییم در سوریه نیز شاهد وجود سطحی از مطالبات مردمی هستیم اما شاخص های مختلف دیگر که نقش طرف های خارجی و محور آمریکایی- صهیونیستی را در این کشور به خوبی آشکار می سازد. در حالی که در تمامی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا به فاصله بسیار نزدیک شاهد شروع قیام و خیزش مردمی بوده ایم در سوریه تحرکات بیش از سه ماه دیرتر از سایر مناطق به وقوع پیوست این یکی از دلایلی است که نشان می دهد برخی طرف های خارجی در حال برنامه ریزی برای بر هم زدن اوضاع سوریه و یافتن نقاط ضعف در این کشور برای پیشبرد اهدافشان بودند.

وی افزود: در حالی که در تمامی کشورهای در حال خیزش و قیام یک میدان اصلی در پایتخت با عنوان مرکز تجمع مردم و شروع انقلاب شناخته می شد و عمده توجهات و تمرکز نیروهای مردمی در این میادین بروز می یافت، اما در سوریه شاهد اعتراضات مردمی در داخل پایتخت به صورت متمرکز نبودیم ثالثا عمده درگیری و تظاهرات در شهرهای مرزی این کشور به وقوع پیوسته است که این شهرها امکان تردد نیروهای خارجی و ورود سلاح را به این کشور داشته اند و به دلیل واقع شدن در مرز دسترسی و ورود به آنها برای طرف های خارجی و آشوبگران سهل الوصول تر بوده است.

این دیپلمات فعال در عرصه سیاست خارجی ایران در ادامه می افزاید: در تمامی کشورهای عربی که انقلاب متاثر از بیداری اسلامی جریان دارد رهبران سیاسی آن کشورها اساسا به عنوان مهره های محور آمریکایی- صهیونیستی عمل کرده اند و به این دلیل مردم این کشورها از شرایط حاکم بر کشور خود و مواضع سیاسی حاکمان احساس تحقیر و عدم عزت کرده اند در حالی که در سوریه اولاً بشار اسد و مردم این کشور در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین قرار دارند و دیگر اینکه به دلیل قرار گرفتن سوریه در محور مقاومت مردم این کشور احساس غرور ملی از این بابت می کنند. یعنی غرور ملی توام با عزت از ویژگی های حاکم بر جامعه سوریه است.

وی درباره موضع ایران در قبال تحولات سوریه نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از انجام اصلاحات در این کشور توسط مردم و حکومت حمایت کرده و به اهمیت آن تاکید کرده است همچنین شاهدیم که آمریکا و غرب با هدف جداسازی سوریه از محور مقاومت فشارهای اقتصادی و بین المللی زیادی را در هفته های اخیر متوجه این کشور کرده اند و این بدان علت است که طرح های آنان در ایجاد درگیری قومی و بی ثباتی و ناامنی در داخل کشور با ناکارآمدی مواجه شده است.

امیرعبداللهیان در ادامه به تحولات در یمن اشاره کرد و در این باره گفت: در یمن شاهد حضور گسترده مردم در میدان تحریر در صنعا پایتخت این کشور هستیم و طی ماههای گذشته مردم یمن مطالبات خود را از طرق مسالمت آمیز پیگیری کردند اما متاسفانه با روش های خشونت آمیز روبرو شده اند و از سوی دیگر برخی از کشورهای عربی با ارائه طرح های متعارف به جای آنکه واقعیت کنونی تحولات خاورمیانه را درک کنند و با تدبیر و حکمت مطالبات مشروع مردم را مورد توجه قرار دهند با این گونه طرح ها تلاش می کنند تا هزینه جانی و انسانی را در قبال انقلاب مردم افزایش داده و در مسیر مطالبات مردم مانع تراشی کنند.

وی در پایان بار دیگر به موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات این کشور نیز اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم آنچه در یمن در ماههای اخیر به وقوع پیوسته ناشی از بیداری اسلامی و عدم توجه به مطالبات مشروع مردم بوده است مداخلات خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است.

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مصاحبه: حسین امیری، معصومه زارع