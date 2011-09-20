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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۶

برای حفظ بازار استان مرکزی؛

آجرپزی های استان مرکزی باید شیوه تولید خود را تغییر دهند

آجرپزی های استان مرکزی باید شیوه تولید خود را تغییر دهند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون نظارت سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: شیوه های نوین تولید آجر در واحدهای تولیدی ضروری است و واحدهای تولیدی آجر سنتی می توانند با راه اندازی شیوه های نوین تولید از مزایای تولید و فروش بالا برخوردار شوند.

کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرگار مهر افزود: استان مرکزی با دارا بودن 150 واحد کوره  آجرپزی که از این تعداد حدود 120 واحد از سازمان بازرگانی و نزدیک به 30 واحد از سازمان صنایع و معادن مجوز فعالیت در این صنف را دریافت نموده در تولید آجر فعالیت  می کنند.

وی با اشاره به لزوم تغییر شیوه تولید اضافه کرد: با توجه به تولید سنتی آجر در سطح استان، قیمت تمام شده برای این واحدها بسیار بالا است.
 
وی گفت: این در حالی ست که مردم تمایل به استفاده از آجرهای صنعتی دارند که از شهرهای قم ، اصفهان و استان های همجوار واردم می شود و عملا بازار فروش واحدهای داخلی را به خارج استان می برد.
 
فروتن تاکید کرد: بر این اساس تولیدات واحدهای سنتی در استان، در صورت تغییر ندادن شیوه تولید با مشکلات فراوانی روبرو خواهند شد.
 
فروتن گفت: سازمان بازرگانی با همکاری دستگاه های  مرتبط با قدرت در حال پیگیری رفع مشکلات این واحدها در سطح استان است.
کد مطلب 1412197

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