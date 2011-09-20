آجرپزی های استان مرکزی باید شیوه تولید خود را تغییر دهند

کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرگار مهر افزود: استان مرکزی با دارا بودن 150 واحد کوره آجرپزی که از این تعداد حدود 120 واحد از سازمان بازرگانی و نزدیک به 30 واحد از سازمان صنایع و معادن مجوز فعالیت در این صنف را دریافت نموده در تولید آجر فعالیت می کنند.

وی با اشاره به لزوم تغییر شیوه تولید اضافه کرد: با توجه به تولید سنتی آجر در سطح استان، قیمت تمام شده برای این واحدها بسیار بالا است.

وی گفت: این در حالی ست که مردم تمایل به استفاده از آجرهای صنعتی دارند که از شهرهای قم ، اصفهان و استان های همجوار واردم می شود و عملا بازار فروش واحدهای داخلی را به خارج استان می برد.

فروتن تاکید کرد: بر این اساس تولیدات واحدهای سنتی در استان، در صورت تغییر ندادن شیوه تولید با مشکلات فراوانی روبرو خواهند شد.

فروتن گفت: سازمان بازرگانی با همکاری دستگاه های مرتبط با قدرت در حال پیگیری رفع مشکلات این واحدها در سطح استان است.