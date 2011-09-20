امیدهای کاراته حضور در مسابقات جهانی را از دست دادند

گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر آقا میری رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته در گفتگو با سایت رسمی این فدراسیون ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس اجماع اعضای کمیته، 6 عضو تیم ملی زیر 21 سال که اردوی تیم ملی را ترک کرده بودند، به مسابقات جهانی مالزی اعزام نمی شوند و نفرات جدید جایگزین آنها خواهند شد.

وی در تشریح جلسه روز دوشنبه کمیته فنی فدراسیون کاراته، اظهار داشت: اعضای کمیته فنی موضوع ترک کردن اردوی تیم ملی از سوی 6 تن از ورزشکاران را مورد بررسی قرار داد که در نهایت همه اعضا خواستار اعزام نفرات جدید در صورت کسب آمادگی کامل به مسابقات جهانی و کنار گذاشتن این 6 نفر شدند.

رئیس کمیته فنی کاراته بیان اینکه تاکنون در رشته کاراته کناره گیری از تیم ملی و شرط گذاری برای سیاستگذاران این رشته مشاهده نشده بود، تصریح کرد: رعایت مسائل اخلاقی و حفظ شئون برای ما به مراتب مهمتر از مسائل فنی است و کمیته فنی نیز بر این اساس به طور جد مخالف اعزام این نفرات به مسابقات جهانی است تا از تداوم چنین رفتاری در رشته ای که مبنای آن احترام است جلوگیری شود.

آقا میری با اشاره به فرصت هایی که فدراسیون به این نفرات داده بود، گفت: ما شاهد هستیم که رئیس فدراسیون در چند مرحله میزبان این 6 ورزشکار بود و به آنها فرصت کافی داد، اما در هر جلسه این افراد یک تصمیم می گرفتند و بعد به گونه ای دیگر رفتار می کردند. نوع مواجهه نفرات کناره گیری کرده برای حضور و افتخار آفرینی در تیم ملی آنهم در مسابقاتی در رده جهانی به هیچ وجه در شان ملی پوش رشته کاراته نبوده است.

وی در پایان گفت: رای به کناره گذاشتن این نفرات از مسابقات جهانی رای تمامی اعضای کمیته فنی بود و همه اعضا در این موضوع اجماع داشتند. این تصمیم برای آینده این 6 ورزشکار مناسب خواهد بود و آنها متنبه خواهند شد که تیم ملی جایگاهی والا دارد و با چنین رفتارهایی جایگاهی در آن نخواهند داشت.