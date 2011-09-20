فرش دستباف استان مرکزی؛ فرصت بالقوه اشتغالزایی/ بافت 12 هزار متر فرش

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این زمینه استان مرکزی از استان هایی است که با داشتن نام تجری فرش ساروق می تواند نقش موثری در تولید اشتغال داشته باشد.

وی با بیان اینکه رسیدن به این نقطه نیازمند هماهنگی، برنامه ای مدون و عزم ملی است افزود: یکی از برنامه ها یی که اکنون در استان آغاز شده است آموزش و حمایت از بانوانی است که علاقمند به آموزش قالی بافی هستند.

عالیخانی گفت: همزمان با ارائه دوره های آموزشی، بیمه کردن قالی بافان در حال اجراست که می تواند با ایجاد زمینه لازم برای حضور و تلاش بیشتر قالی بافان زمینه افزایش تولید را فراهم کند.

وی افزود: درهمین زمینه کلیه دستگاههای مرتبط با اجرای دوره های آموزشی فرش دستباف باید در جهت تسهیل شرایط برای شرکت کنندگان گام بردارند.

پیش بینی تسهیلات برای فرشبافان آشتیانی

عالیخانی در مورد کارگاه های آموزشی فرش دستباف شهرستان آشتیان که به تازگی راه اندازی شده است، گفت: با هماهنگی های صورت گرفته، تسهیلات ویژه ای را برای بافندگان فرش در نظر گرفته شده است.



وی ادامه داد: یکی از اهداف برگزاری چنین دوره هایی را، ایجاد شرایط مناسب برای فراهم نمودن اشتغال خانگی بر شمرد .

عالیخانی افزود: با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم دولت در سال جهاد اقتصادی فراهم ساختن اشتغال پایدار برای دو و نیم میلیون نفر در سطح کشور می باشد و با برگزاری دوره های آموزشی مختلف در صدد رسیدن به این مهم در مشاغل مختلف به ویژه در مشاغل خانگی می باشد.

12 هزار بافنده در استان پشت دارهای قالی

وی درادامه گفت: چهارهزار متر مربع فرش دستباف امسال در یک کارگاه متمرکز و 29 کارگاه غیرمتمرکز این استان تولید شده است که نشان از ظرفیت تولید در استان است.

عالیخانی با اشاره به اینکه در استان مرکزی بیش از 12 هزار بافنده مشغول قالیبافی هستند گفت: از این مجموعه 7هزار نفر دارای کارت فرش بافی هستند.

بیمه بافندگان استان مرکزی

وی در ادامه، به تفاهمنامه اخیر دولت با مرکز ملی فرش ایران اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، بافندگان فرش تحت پوشش بیمه درمانی تامین اجتماعی قرار می گیرند.



وی، رقم حق بیمه بافندگان را 220 هزار ریال اعلام کرد و افزود: بافندگان دارای پرونده بیمه بازنشستگی پس از اعلام تامین اجتماعی در اولویت بیمه درمانی، هستند.

تولید سالانه 12 هزار فرش دست باف در استان

به گفته عالیخانی سالانه بیش از 12 هزار متر مربع انواع فرش در استان مرکزی تولید و در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می رسد.