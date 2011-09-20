فرش دستباف استان مرکزی؛ فرصت بالقوه اشتغالزایی/ بافت 12 هزار متر فرش

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این زمینه استان مرکزی از استان هایی است که با داشتن نام تجری فرش ساروق می تواند نقش موثری در تولید اشتغال داشته باشد.
وی با بیان اینکه رسیدن به این نقطه نیازمند هماهنگی، برنامه ای مدون و عزم ملی است افزود: یکی از برنامه ها یی که اکنون در استان آغاز شده است آموزش و حمایت از بانوانی است که علاقمند به آموزش قالی بافی هستند.
عالیخانی گفت: همزمان با ارائه دوره های آموزشی، بیمه کردن قالی بافان در حال اجراست که می تواند با ایجاد زمینه لازم برای حضور و تلاش بیشتر قالی بافان زمینه افزایش تولید را فراهم کند.
وی افزود: درهمین زمینه کلیه دستگاههای مرتبط با اجرای دوره های آموزشی فرش دستباف باید در جهت تسهیل شرایط برای شرکت کنندگان گام بردارند.
پیش بینی تسهیلات برای فرشبافان آشتیانی
وی ادامه داد: یکی از اهداف برگزاری چنین دوره هایی را، ایجاد شرایط مناسب برای فراهم نمودن اشتغال خانگی بر شمرد .
وی، رقم حق بیمه بافندگان را 220 هزار ریال اعلام کرد و افزود: بافندگان دارای پرونده بیمه بازنشستگی پس از اعلام تامین اجتماعی در اولویت بیمه درمانی، هستند.
فرش ساروق و لیلیان از فرش مشهور استان با برندهای جهانی است که از نقش های ماندگار فرشهای استان می توان به طرح، لچک ترنج، شاه عباسی، زیرخاکی، کف ساده، اطلسی، اسلیمی، مرغ و ماهی، فراهان و مستوفی اشاره کرد.
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