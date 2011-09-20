بزرگان استان مرکزی پرورش یافته فرهنگ و اعتقادات راسخند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در این پیام که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت، ازآیت الله قربانعلی دری نجف آبادی رئیس شواری فرهنگ عمومی استان مرکزی تقدیر کرد و آورده است، عرصه های بزرگ را همواره سواران بزرگ پیموده اند و عرصه های حساس و تاثیر گذار فرهنگی و سیاسی امروز سرزمین ما راسواران بر اندیشه های والا می پیمانند.

حسینی در پیام اضافه کرد: استان مرکزی در سینه زلال صبح فرهنگ و ادب ایران نشسته است و وجود سرمایه های بزرگ انسانی در آن رویای شیرین تعلق بدان خاک را از دل خیال به آسمان امید گره می زند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از استان مرکزی به عنوان سرزمین نجابت ها، ایثارها، جاودانگی ها و خاستگاه مردان بزرگ تاریخ معاصر ایران یاد کرده و آورده است: همین افتخارش بسنده می کند که این سرآمدان شایسته را چیزی جز فرهنگ و اعتقاد راسخ نساخته و نپرورانده است.



سید محمد حسینی در بخش دیگر این پیام فزوده است: افقی تازه که اینک به انوار قلوب پاک و دل های زلال و دیده های روشن و احساس پویا در شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی متجلی شده است، بدون شک ناشی از توان مدیریتی و برنامه ریزی و تلاش های چشمگیر فرهنگی شما و همه اعضای محترم شورا است.



وی همچنین در پایان بیان داشته گام های امید بخش رئیس شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی در اعتلای فرهنگ عمومی و برنامه های آن،نشان از وجود تحول و رویکردی نوین در عرصه شوراهای استان دارد.

