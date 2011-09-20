برپایی جشن بزرگ عاطفه ها 7 مهر در سراسر استان مرکزی

محسن ولیئی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشن بزرگ عاطفه ها امسال در هفته اول مهرماه همزمان با سراسر کشور با نواخته شدن زنگ عاطفه ها در مدارس استان مرکزی آغاز خواهد شد.

وی تعداد پایگاهها ی در نظر گرفته شده برای جمع آوری کمکهای مردمی در روز جشن عاطفه ها را 962 پایگاه در سراسر استان مرکزی برشمرد و گفت: از این تعداد56 پایگاه سیار، 58 پایگاه بسیج، 528 پایگاه در مدارس، 79 پایگاه به صورت امداد محله و 82 پایگاه عمومی در سطح استان هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی تعداد افراد مستقر در پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها را 1200 نفر برشمرد و افزود :پیش بینی می شود امسال مبلغ 5 میلیاردو 600 میلیون ریال در جشن عاطفه ها به کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی کمک شده و در اسرع وقت به دست دانش آموزان نیازمند رسانده شود.

وی یادآور شد: میزان کمکهای مردمی در سال گذشته 3 میلیاردو 800 میلیون ریال بوده که از این مقدار مبلغ یک میلیارد و صد میلیون ریال بصورت نقدی و مابقی بصورت کمکهای غیر نقدی بوده است.