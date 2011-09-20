کمیته فنی کاراته تا حالا کجا بود/ نظر پناهی از زبان این کمیته فنی اعلام شد

مجید عبدالحسینی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: امیدهای کاراته با در نظر گرفتن منافع ملی خواستار بازگشت به اردوی تیم ملی شدند تا تمرینات خود را برای حضور در مسابقات جهانی از سر بگیرند ولی اعضای کمیته فنی بدون در نظر گرفتن شرایط حساس این جوانان رای به کنار گذاشتن آنها داد.

وی افزود: از آقا میری که ریاست کمیته فنی فدراسیون کاراته را برعهده دارد می خواهم 48 ساعت شرایط سخت تمرین در کبکانیان را تجربه کند و بعد در مورد سرنوشت جوانان تصمیم گیری کند. اعضای این کمیته مگر در انتخاب بنده به عنوان سرمربی و یا همکارانم در کادر فنی و یا روند آمادگی تیم نظارتی داشته اند که حالا تصمیم می گیرند این نفرات بعد از سه ماه تمرین سخت و طاقت فرسا به مسابقات جهانی مالزی نروند.

سرمربی پیشین تیم ملی امید در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از این دست کناره گیریها در تیم ملی کاراته چندین و چند بار اتفاق افتاده و در هیچ کدام از موارد قبلی کمیته فنی ورود نکرده است. من فکر می‌کنم که به اعضای کمیته فنی اطلاعات غلط داده اند و پناهی نظر خود را از زبان این کمیته اعلام می کند تا خود را مبرا از تصمیمات اخیر جلوه دهد.

عبدالسحینی در بخش دیگری از سخنان خود با خبرنگار مهر افزود: چندین و چند بار با پناهی جلسه داشتم و ایشان به صراحت از اعضای کمیته فنی به عنوان سالخورده هایی نام برد که به درد کمیته پیشکسوتان می خورند. حال چگونه است که همین سالخورده ها باید برای تیم امید تصمیم گیری کنند.

وی در پایان گفت: تصمیمی که از سوی کمیته فنی اتخاذ شده یک اشتباه محض و بزرگ در دوران مدیریت پناهی است. ای کاش آن زمان که شش طلای قهرمانی آسیا به سه طلا کاهش یافت بازهم کمیته فنی وارد می شد و تصمیم گیری می کرد.

اعضای تیم کاراته امید که در اعتراض به تصمیم فدراسیون در برکناری کادر فنی، در اردوی تیم ملی حضور پیدا نکرده بودند با تصمیم کمیته فنی، شرکت در مسابقات جهانی را از دست دادند.