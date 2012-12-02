نتیجه تیم ملی کاراته در پاریس عالی بود/ مهدیزاده یک ضرب طلا گرفت

غلامرضا دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نتایج تیم ملی کارته بیست و یکمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان با بیان مطلب فوق افزود: این دوره از مسابقات با حضور تیم‌های خوب دنیا و در سطح فنی بالایی برگزار شد و اعضای تیم ملی بعد از مسابقات جهانی 2002 اسپانیا یکبار دیگر شایستگی‌های کاراته ایران را به نمایش گذاشتند.



وی افزود: در طول چند سال اخیر کاراته ایران اسیر حواشی مختلفی بود که به نتایج ضعیف در مسابقات جهانی صربستان و ژاپن انجامید اما نتایج میدان پاریس که با تیمی جوان به دست آمد یکی از چند افتخار برزگ کاراته ایران در طول تاریخ رقابتهای جهانی است.

سرمربی پیشین تیم ملی کاراته که مربی اصلی مهدیزاده در مورد کسب مدال طلای این کاراته‌کا اظهار داشت: پیش از این چند بار تاکید کرده بودم این جوان شایستگی قهرمانی جهان را دارد به شرط آنکه به او میدان داده و اطمینان شود. البته طلای او یک ضرب به دست آمد که خیلی با ارزش بود.

وی در توضیح این موضوع تصریح کرد: مهدی عموزاده، جاسم ویشگاهی و حسین روحانی که پیش از این برای کاراته ایران مدال طلای جهانی کسب کرده بودند، هیچکدام در اولین حضور جهانی خود موفق به این مهم نشده بودند ولی مهدیزاده در اولین حضور در رقابتهای جهانی عنوان نخست و مدال طلا را کسب کرد.

این مربی سازنده به باشگاه انقلاب قم اشاره کرد و افزود: این باشگاه تاکنون قهرمانان زیادی تحویل کاراته ایران داده که عموزاده، کتیرایی و همین مهدیزاده نمونه‌هایی از آن هستند. بدون شک اگر این باشگاه حمایت و دیده شود، می‌توانیم بیشتر و بهتر در خدمت کاراته ایران باشیم.



وی در بخش دیگری صحبتهایش اظهار داشت: قهرمانی جهان بدون تلاش و زحمت به دست نمی‌آید. رسیدن به یک هدف بزرگ حساب و کتاب می‌خواهد و برنامه‌ریزی، ما باید این تیم جوان را حفظ کرده و انگیزه آن را بالا ببریم تا بتوانیم در سالهای آتی نیز از حضور آنها بهره ببریم.



دباغیان در پایان گفت: مهدیزاده جوان است و پتانسیل بالایی دارد. تلاش ما این است که روند رو به رشد او را حفظ کنیم تا همانند عموزاده و کتیرایی بتواند سالهای سال در میادین جهانی و آسیایی مدال آور و موفق باشد.



امیر مهدیزاده، کاراته را نزد غلامرضا دباغیان در باشگاه انقلاب قم فرا گرفت و در نهایت هم بعد از ناکامی در مسابقات مختلف از جمله بازیهای آسیایی گوانگجو، با کسب مدال طلای قهرمانی جهان شایستگی‌های خود را به اثبات رساند.