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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۵

ساداتی:

4000 زائر مازندرانی به حج تمتع اعزام می شوند

4000 زائر مازندرانی به حج تمتع اعزام می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر حج و زیارت مازندران از اعزام چهار هزار و 600 زائر مازندرانی به حج تمتع در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله ساداتی در دیدار کارگزاران حج 90 با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: همه زائران مازندرانی خانه خدا در سال جاری مدینه قبل هستند.

وی اظهار داشت: این تعداد زائران ابتدا به زیارت حرم نبوی و ائمه مظلوم بقیع مشرف و پس از اعمال مناسک حج به مکه مکرمه اعزام خواهند شد.
مدیر حج و زیارت مازندران، تعداد کاروانهای مازندرانی اعزامی به حج نمتع را 30 کاروان اعلام کرد و گفت: تعداد 290 نفر از عوامل شامل مدیر کاروان، معاون، پزشک، روحانی معین و معینه، دستایاران زن و عوامل پذیرایی زائران را همراهی می کنند.
ساداتی زمان اعزام زائران خانه خدا را از نیمه دوم مهرماه امسال اعلام کرد و گفت: تمامی زائران مازندرانی از طریق فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به سرزمین وحی مشرف می شوند.
 
مدیر حج و زیارت مازندران با اشاره به انجام برنامه های فرهنگی برای زائران تمتع در سال جاری گفت: به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، طرح همسفر آسمانی برای زائران تمتع در دوران تشرف اجرایی و زائران با آداب و خاطرات شهدای هشت سال دفاع مقدس مازندران آشنا می شوند.
 
آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با مقدس خواندن سفر معنوی حج اظهار داشت: این سفر یک کنگره عظیم و مردمی بوده که در آن انسان از تعلقات دنیایی دور و به خدای رب و سبحان روی می آورد.
 
وی با بیان اینکه مشکلات سفر حج زائران سال گذشته نباید امسال تکرار شود، گفت: مدیران و خادمان کاروانهای حج از میهمانان خانه خدا به خوبی پذیرایی کنند.
 
کد مطلب 1412208

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