4000 زائر مازندرانی به حج تمتع اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله ساداتی در دیدار کارگزاران حج 90 با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: همه زائران مازندرانی خانه خدا در سال جاری مدینه قبل هستند.

وی اظهار داشت: این تعداد زائران ابتدا به زیارت حرم نبوی و ائمه مظلوم بقیع مشرف و پس از اعمال مناسک حج به مکه مکرمه اعزام خواهند شد.

مدیر حج و زیارت مازندران، تعداد کاروانهای مازندرانی اعزامی به حج نمتع را 30 کاروان اعلام کرد و گفت: تعداد 290 نفر از عوامل شامل مدیر کاروان، معاون، پزشک، روحانی معین و معینه، دستایاران زن و عوامل پذیرایی زائران را همراهی می کنند.

ساداتی زمان اعزام زائران خانه خدا را از نیمه دوم مهرماه امسال اعلام کرد و گفت: تمامی زائران مازندرانی از طریق فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به سرزمین وحی مشرف می شوند.



مدیر حج و زیارت مازندران با اشاره به انجام برنامه های فرهنگی برای زائران تمتع در سال جاری گفت: به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، طرح همسفر آسمانی برای زائران تمتع در دوران تشرف اجرایی و زائران با آداب و خاطرات شهدای هشت سال دفاع مقدس مازندران آشنا می شوند.



آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با مقدس خواندن سفر معنوی حج اظهار داشت: این سفر یک کنگره عظیم و مردمی بوده که در آن انسان از تعلقات دنیایی دور و به خدای رب و سبحان روی می آورد.



وی با بیان اینکه مشکلات سفر حج زائران سال گذشته نباید امسال تکرار شود، گفت: مدیران و خادمان کاروانهای حج از میهمانان خانه خدا به خوبی پذیرایی کنند.

