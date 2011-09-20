سطح فرهنگی هرمزگان با استفاده از ظرفیتهای بومی ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، همایون امیرزاده دوشنبه شب در مراسم تودیع خود از سمت مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه اعتراف می کنم درخور این همه تعریف نیستم، عنوان کرد: بعد از استعفایم در خرداد ماه امسال می خواستم به شغل سابقم یعنی معلمی بپردازم اما با صحبتهایی که آقای مسعودپور معاون وزیر ارشاد با من انجام داد قانع شدم تا در اداره کل امور استانهای وزارت ارشاد فعالیت کنم.

وی به فعالیت پنج ساله خود در اداره کل ارشاد هرمزگان به عنوان معاون فرهنگی و مدیرکل اشاره کرد و افزود: در طول این دوران افراد زیادی به من کمک کردند تا بتوانیم فضای فرهنگی هرمزگان را به فضایی مثال زدنی در کشور تبدیل کنیم. در برخی مواقع ما برگزاری یک جشنواره 130 میلیون تومانی را با 13 میلیون تومان آغاز می کردیم و رمز موفقیت ما فقط توسل به خدا و غیرتمندی هنرمندان هرمزگانی و فعالان فرهنگی بود که موجب برگزاری این جشنواره های بزرگ می شد. خوشبختانه ما توانستیم با همکاری یکدیگر هرمزگان را از دریچه فرهنگ و هنر معرفی کنیم.

تدوین سند چشم انداز فرهنگی هرمزگان

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به تدوین سند چشم انداز فرهنگی استان هرمزگان در دوران مدیریتش، اظهار داشت: زمانی که بنده مسئولیت اداره کل ارشاد را پذیرفتم هیچ راهبردی برای آینده در این اداره وجود نداشت و ما با جمع کردن افراد و اساتید دانشگاهی در مدت یک سال و نیم توانستیم سند چشم انداز فرهنگی هرمزگان را طی مدت یک سال و نیم در 70 صفحه تدوین کنیم.

امیرزاده ادامه داد: این سند، نخستین سند بخشی در حوزه فرهنگ در کشور است که در آن 120 نقطه قوت و 120 نقطه ضعف فرهنگی هرمزگان معرفی شده و راهکارها و سیاستهای اجرایی آن هم عنوان شده است. در تدوین این سند تمام دستگاههای فرهنگی هرمزگان نقش داشتند و اگر ما این سند را پنج سال پیش داشتیم قطعا پیشرفتهای بیشتری در حوزه فرهنگ و هنر هرمزگان به وقوع می پیوست.

وی با اشاره به اینکه هرمزگان در گذشته جز استانهای درجه سه فرهنگی در کشور محسوب می شد، بیان داشت: ما تلاش کردیم تا با بهره مندی از ظرفیتهای بومی و محلی سطح فرهنگی هرمزگان را در کشور ارتقا دهیم که به عنوان مثال می توان به جهش چشمگیر میزان مطالعه کتاب در هرمزگان اشاره کرد.

نباید سنگ جلوی پای هنرمندان گذاشت

معاون مدیرکل امور استانهای وزارت ارشاد با اشاره به پیشرفت وضعیت هنری هرمزگان، تصریح کرد: در بسیاری مواقع نیاز نیست تا مدیران راه هنرمندان را باز کنند و فقط نباید سنگ جلوی پای هنرمندان گذاشت. به عنوان مثال گروههای تئاتر هرمزگان پس از 12 سال غربت توانستند به جشنواره تئاتر فجر راه یابند و در بخش موسیقی هم گروههای متعدد موسیقی محلی در هرمزگان تشکیل شد و همچنین 350 حلقه نورانی در کانونهای فرهنگی، هنری مساجد هرمزگان شکل گرفت که همه این موفقیتها با همت هنرمندان و فعالان فرهنگی هرمزگان به دست آمد.

امیرزاده اضافه کرد: من دست تمامی هنرمندانی که در طول پنج سال در راه ارتقای فرهنگ و هنر هرمزگان تلاش کردند را می بوسم چون دستیابی به موفقیت ها نتیجه تلاش و همت این افراد است.

وی با بیان اینکه سال 89 به ظاهر سال سختی برای ما در اداره کل ارشاد هرمزگان بود، عنوان کرد: در این سال با وجود تمامی سختیها نخستین اقدامات در بخش بین الملل اداره کل ارشاد آغاز شد و نخستین جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس با شرکت هشت هزار اثر از پنج هزار هنرمند به خوبی برگزار گردید.

امیرزاده در ادامه سخنان خود به اهالی رسانه در هرمزگان گفت: رسانه و قلم دارای حرمتهای فراوانی هستند و اهالی رسانه می توانند هم حقیقت را روشن کنند و هم بر حقیقت حاشور بکشند که اعتقاد دارم اصحاب رسانه همواره باید در جهت روشن سازی حقیقت حرکت کنند.