200 مدرسه در علی آباد کتول آماده سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت کتولی عصر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش افزود: 25 هزار دانش آموز آماده ورود به مدارس هستند.

وی اظهار داشت: در راستای ایجاد شیفتهای ثابت صبح در مدارس سراسر کشور این طرح در شهرستان اجرا می شود.

فرماندار علی آباد کتول نیز گفت: مدارس هیئت امنایی امسال در این شهرستان اجرا نمی شود.

علی اکبر کی پور افزود: از آنجاییکه اداره اینگونه مدارس با شیوه هیئت امنایی مشکلاتی را برای آموزش و پرورش و خانواده ایجاد می کند، ناچاریم آن را ادامه ندهیم.

وی عنوان کرد: سال گذشته پنج واحد آموزشی بصورت آزمایشی هیئت امنایی اداره شدند.