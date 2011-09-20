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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۷

کتولی:

200 مدرسه در علی آباد کتول آماده سازی شد

200 مدرسه در علی آباد کتول آماده سازی شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیرآموزش و پرورش علی آباد کتول گفت: بیش از 200 واحد آموزشی برای ورود دانش آموزان به مدارس در شهرستان آماده سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت کتولی عصر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش افزود: 25 هزار دانش آموز آماده ورود به مدارس هستند.

وی اظهار داشت: در راستای ایجاد شیفتهای ثابت صبح در مدارس سراسر کشور این طرح در شهرستان اجرا می شود.

فرماندار علی آباد کتول نیز گفت: مدارس هیئت امنایی امسال در این شهرستان اجرا نمی شود.

علی اکبر کی پور افزود: از آنجاییکه اداره اینگونه مدارس با شیوه هیئت امنایی مشکلاتی را برای آموزش و پرورش و خانواده ایجاد می کند، ناچاریم آن را ادامه ندهیم.

وی عنوان کرد: سال گذشته پنج واحد آموزشی بصورت آزمایشی هیئت امنایی اداره شدند.

کد مطلب 1412218

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