موج بیداری ایجاد شده در کشورهای منطقه یک فرصت تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح دوشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی فراکسیون بیداری اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موج بیداری ایجاد شده در کشورهای منطقه اظهار داشت: حقیقت این است ایجاد این موج بیداری برای کسی به این شکل قابل پیش بینی نبود و همه را غافل گیر کرد.



وی افزود: به همین دلیل نیز آمادگی استقبال از آن در ما نبود اما لازم است تا در مورد این موضوع درست ارزیابی و درباره آن فکر کنیم و آنچه به نفع اسلام، مسلمین و منطقه است را دنبال نمائیم.



نباید گذاشت فرصت موج بیداری به تهدید تبدیل شود



مکارم شیرازی این موج بیداری ایجاد شده را یک فرصت تاریخی و مهم و در عین حال قابل تبدیل به یک مشکل عظیم دانست و تصریح کرد: اگر از این موضوع غفلت کنیم ممکن است سه مشکل ایجاد شود.



وی گفت: اول این که ممکن است دشمنان این موج را به انحراف بکشانند و آن را وسیله ای برای استثمار و استعمار جدید خود قرار دهند، در ثانی از این فرصت استفاده کرده و کشورهای مسلمان را گرفتار اختلاف و تخریب نمایند، مانند آنچه در لیبی انجام دادند و به مسائل دامن زدند.



این مرجع تقلید افزود: تهدید دیگر این است که مسلمانان را به خود مشغول کرده و از دشمن غافل سازنند و ما باید با اندازه توان خود کاری کنیم تا جلوی این مشکلات را بگیریم.



باید تجربه خود از انقلاب را در اختیار کشورهای منطقه گذاشت



وی یادآور شد: بهترین کار این است که ما تجربیات خود در مورد انقلاب را در اختیار آنان بگذاریم چرا که بهترین تجربه در مورد انقلاب را ما در منطقه داریم و می توانیم آن را در اختیار آنها بگذاریم تا آنان به بیراهه نرفته و منحرف نشوند و در مسیر به پیش روند.



باید در مورد همایش های بیداری اسلامی به درستی خبررسانی شود



مکارم شیرازی تصریح کرد: کار دیگر تشکیل فراکسیون و همایش های بیداری اسلامی است تا موجی را در دنیا ایجاد کنند البته به شرطی که در مورد آنها خوب خبررسانی شود، در غیر این صورت تاثیری نخواهد داشت.



وی برگزاری همایش های بیداری اسلامی را تاثیرگذار ارزیابی کرد و گفت: با این اقدامات مشخص می شود که کشوری بیرون از کشورهایی که در آنها موج بیداری به راه افتاده، این تحرکات را رصد و نقادی می کند و به طور غیر مستقیم راه را به آنها نشان می دهد.



استاد برجسته درس خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود در اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از مشکلات احتمالی به دنبال این موج بیداری ایجاد شده، بیان داشت: باید با سران آن کشورها و یا کسانی که در معرض این هستند که در آینده جزء سران آنها شوند تماس گرفته و از آنها دعوت شود و با آنها صحبت کرده و راه به آنها نشان داده شود تا به بیراهه نروند و گرفتار مشکلات نشوند.



وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: باید به این نکته دقت شود که دشمنان ما گاهی می خواهند از این تحرکات و این آشفته بازار استفاده کنند و برخی کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل هستند را سرکوب نمایند تا اگر جایی را از دست دادند،‌ پایگاه دیگری برای خود داشته باشند و جلو جلوتر روند.



تاکید بر هماهنگی در مورد تحلیل های سیاسی از موج بیداری کشورهای منطقه



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه تاکید کرد: اینها همه قابل مطالعه است و باید ارزیابی صحیح شود و اگر کسی تنها بنشیند و برای خود تحلیل کند و آن را در رسانه بیان و بازتاب دهد، تحلیل ها ضد و نقیض خواهد شد و افرادی که این تحلیل ها را مطالعه می کنند دچار سردرگمی می شوند که لازم است تا یک هماهنگی و وحدت رویه وجود داشته باشد.



وی در ادامه با اشاره به این که در این مدت جمعی از علمای برخی کشورها مثل مصر آمدند و با ما صحبت کردند و به کشور خود بازگشتند و مباحث مطرح شده را در مطبوعات خود منتشر کردند، افزود: اگر ما بتوانیم با دانشگاه الازهر مکاتبه داشته باشیم و از ایران به آنجا و یا از آنجا به ایران بیایند کار بسیار خوبی است.



مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر این که این کار باعث می شود که رنگ اسلامی این حرکت ها کاملا مشخص شود، تصریح کرد: دشمنان می خواهند که رنگ اسلامی این حرکت ها را کم رنگ و محو کنند و بگویند چنین خبری نیست لذا باید روحانیون این کشورها با روحانیون ما دیدار کنند و این هم راه را به آنان نشان می دهد و هم باعث قوت قلب آنها می شود.



انقلاب های منطقه باید رنگ اسلامی و مذهبی به خود بگیرد



وی تاکید کرد: باید به آنان گفته شود که در انقلاب ایران، رهبری و روحانیت قوی و استفاده از روحیات دینی مردم در همه جبهه ها بود که باعث عقب نشینی دشمن شد و شما هم باید کاری کنید تا روحانیت مسائل را در دست بگیرند و این گونه موج ایجاد شده رنگ اسلامی و مذهبی می گیرد و می تواند تاثیر قوی تری داشته باشد.



مکارم شیرازی یادآور شد: شاهد آن نیز کشور فلسطین است که دیدیم تا زمانی که انقلاب آنها رنگ قومیت و عربیت داشت اسرائیل به پیش آمد و از زمانی که این انقلاب رنگ اسلامیت به خود گرفت اسرائیل مرتبا عقب نشینی می کند.



باید مراقب برخی کشورهای همسایه که رفتار دوگانه دارند بود



وی در ادامه متذکر شد:‌ همچنین برخی کشورهایی که دم از دوستی با ما می زنند، همسایه ما هستند و بیشترین ارتباط را با ما دارند در این مورد طور دیگری عمل می کنند و این ها هم برای ما و هم برای بیداری مشکل ساز هستند.



استاد برجسته درس خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: آنها سعی دارند بیداری را به کشورهایی که خط مقدم مبارزه با اسرائیل هستند تسری دهند تا آنها را از پای درآورند و از این موضوع غافل هستند که اگر اسرائیل، کشور لبنان و فلسطین را بزند،‌آنها را هم خواهد زد.



وی گفت: این دولت ها همچنان وفاداری خود را به غرب حفظ کرده اند و در ضمن برای استفاده از شرایط منطقه رنگ جدیدی را به خود گرفته اند.



ایران هیچ چشم داشتی به کشورهای منطقه ندارد



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه سخنان خود یادآور شد: همچنین باید مرتب تکرار کنیم که ما هیچ چشم داشتی به کشورهای منطقه نداریم، نه برای تسلط بر آنها و نه به خاک آن کشورها و ما می خواهیم تا آنها آزاد و کشورشان آباد باشد و این به نفع ما نیز هست و این گونه تبلیغات بر ضد ایران زیاد است که باید خنثی شود.



وی با اشاره به این که کار تشکیل فراکسیون بیداری اسلامی و برگزاری همایشی در این رابطه فایده مهم دیگری هم دارد، اظهار داشت: برخی می گویند سرانجام ایران هم در دام این بیداری منطقه خواهد افتاد و این موج به ایران هم می رسد و برگزاری این همایش ها نشان می دهد که کشور ما دارای یک ثبات است و می خواهد سردمدار این بیداری اسلامی باشد نه این که دامنه این موج به آن هم برسد.



مرجع تقلید شیعیان در پایان بیان داشت: امیدواریم مشکلات کشورهای منطقه هر چه زودتر برطرف و انقلاب آنها به نتیجه برسد و از ثبات و آرامش برخوردار شوند.

