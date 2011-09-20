به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور در دیدار با رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، در سخنانی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان نظام مهندسی قم بر شناسایی همکاریهای متقابل بین نظام مهندسی ساختمان قم و سایر دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و اظهار داشت: در این راستا باید توقعات دستگاههای اجرایی از نظام مهندسی و چگونگی تعامل با آنها در جلسات مشترکی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه منشور همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با سایر دستگاههای اجرایی تهیه و تدوین شود، افزود: سازمان نظام مهندسی قم توانمندیها و ظرفیتهای بالایی دارد که با شناسایی و فراهم سازی زمینههای اجرایی آن میتواند در سطح کشور الگو باشد.
استاندار قم در ادامه اظهار داشت: درخصوص معماری اسلامی حرفهای زیادی زده شده، اما تاکنون اقدامات عملی در این راستا صورت نگرفته است.
حجت الاسلام موسیپور افزود: باتوجه به اینکه سازمان نظام مهندسی قم کلیات ضوابط معماری اسلامی را تهیه کرده است باید سریعاً به عنوان اولویت جدی در برنامههای این سازمان جنبه اجرایی پیدا کند.
در ابتدای این دیدار نیز مهندس امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در نظام مهندسی قم، بر اهتمام سازمان بر توجه به مباحثی همچون معماری اسلامی، اخلاق مهندسی، برنامههای آموزشی، تکریم ارباب رجوع، نظارت عالیه نظام مهندسی بر پروژههای عمرانی، توجه به مشاوران بومی و همچنین استفاده از نظام مهندسی به عنوان پتانسیل مشورتی دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد.
موسیپور انتقاد کرد:
تاکنون اقدامات عملی برای اجرای معماری اسلامی در قم صورت نگرفته است
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با بیان اینکه تا کنون صحبتهای بسیاری در خصوص معماری اسلامی شده است از عدم انجام اقدام عملی در این خصوص انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور در دیدار با رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، در سخنانی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان نظام مهندسی قم بر شناسایی همکاریهای متقابل بین نظام مهندسی ساختمان قم و سایر دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و اظهار داشت: در این راستا باید توقعات دستگاههای اجرایی از نظام مهندسی و چگونگی تعامل با آنها در جلسات مشترکی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
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