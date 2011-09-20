  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۷:۵۶

طباطبایی:

افزایش تعداد خانه های بهداشت سرباز ضروری است

افزایش تعداد خانه های بهداشت سرباز ضروری است

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: طی سال جاری تعداد خانه های بهداشت فعال شهرستان سرباز از 84 باب فعلی به 90 باب افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی طباطبایی در جمع کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرباز اظهار داشت: به علت پراکندگی و وسعت روستاهای این شهرستان و به منظور ساخت، تعمیر و تجهیز فضاهای بهداشتی، امسال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای توجه ویژه به این شهرستان محروم خواهد شد.

وی گفت: با توجه به مرزی بودن شهرستان سرباز، خطر شیوع بیماری های همه گیر و ورود بیمارهای مسری از طریق مرز پاکستان همواره متوجه مردم منطقه و سراسر کشور است.

وی افزود: برای مصونیت از این خطر هوشیاری و اقدام به موقع کارکنان، کارشناسان و پزشکان این شهرستان با همکاری مردم و سایر بخش ها لازم و ضروری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رئیس مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان در سفر به شهرستان سرباز محمد رضا جوادی پارسا را به عنوان مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرباز معرفی و از زحمات سرپرست قبلی این شبکه تقدیر کرد.

کد مطلب 1412230

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها