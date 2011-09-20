افزایش تعداد خانه های بهداشت سرباز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی طباطبایی در جمع کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرباز اظهار داشت: به علت پراکندگی و وسعت روستاهای این شهرستان و به منظور ساخت، تعمیر و تجهیز فضاهای بهداشتی، امسال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای توجه ویژه به این شهرستان محروم خواهد شد.

وی گفت: با توجه به مرزی بودن شهرستان سرباز، خطر شیوع بیماری های همه گیر و ورود بیمارهای مسری از طریق مرز پاکستان همواره متوجه مردم منطقه و سراسر کشور است.

وی افزود: برای مصونیت از این خطر هوشیاری و اقدام به موقع کارکنان، کارشناسان و پزشکان این شهرستان با همکاری مردم و سایر بخش ها لازم و ضروری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رئیس مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان در سفر به شهرستان سرباز محمد رضا جوادی پارسا را به عنوان مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرباز معرفی و از زحمات سرپرست قبلی این شبکه تقدیر کرد.