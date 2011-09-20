لاک ‌پشت‌ های سبز جنوب کشور پلاک گذاری می شوند

امید صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لاک ‌پشت ‌های سبز جزو گونه‌ های در معرض خطر انقراض هستند از این رو اقداماتی در زمینه حفاظت از این گونه در حال انجام است.

وی گفت: تفاهمنامه ‌ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه محیط زیست سازمان ملل با هدف حمایت از لاک ‌پشت ‌های منطقه اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس منعقد شده که پلاک گذاری لاک ‌پشت‌های سبز یکی از مفاد این تفاهمنامه است.

وی افزود: تاکنون تعدادی از لاک‌ پشت‌ ها با این روش پلاک گذاری شده اند و با انجام این پلاک گذاری مسیر حرکت لاک‌ پشت ‌ها، تغذیه و به طور کلی نحوه زندگی آنها مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

مدیر دفتر زیست بوم‌ های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: با پلاک گذاری ماهواره ‌ای بر روی این لاک‌ پشت‌ ها رفتار آنها به صورت آنلاین کنترل می ‌شود و اجرای این کار در وسعت زیاد جز برنامه‌ های معاونت دریایی سازمان محیط زیست تا پایان امسال است.

وی گفت: پنج گونه لاک ‌پشت سبز، نوک منقاری،‌ پشت چرمی، ‌‌زیتونی و سر بزرگ جز گونه‌ های در معرض خطر انقراض هستند که دو گونه سبز و نوک منقاری برای تخم گذاری وارد سواحل کشور ما می‌ شوند و سه گونه دیگر به سواحل کشورهای مالزی، فیلیپین و هند می‌ روند.

وی افزود: بنابراین اجرای طرح پلاک گذاری در کشور برای دو گونه سبز و نوک منقاری اجرا می‌ شود.

صدیقی به تخم گذاری این لاک‌ پشت‌ ها در سواحل دریای عمان و خلیج فارس اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر تخم گذاری لاک‌ پشت‌ ها آغاز شده و از حدود یک ماه دیگر بچه لاک ‌پشت ‌ها سر از تخم بیرون می آورند.

وی گفت: برای حفاظت از تخم‌ ها و بچه لاک ‌پشت ‌ها چند سایت حفاظتی در منطقه ایجاد شده که دو سایت کچو و لیپار در شرق چابهار مهم‌ ترین آنها هستند.

مدیر دفتر زیست بوم ‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: این سایت ‌ها فنس کشی و تخم‌ ها به داخل آنها انتقال داده شده تا از شر حیوانات موذی، شغال، پرندگان و در برخی موارد انسان‌ ها در امان باشند.

وی گفت: با این کار درصد موفقیت تولید مثل چند برابر بالاتر می رود و افزایش ضریب تولید مثل نیز زیادتر خواهد شد.

وی افزود: هر لاک‌ پشت با در نظر گرفتن نوع آن بین 60 تا 120 تخم می ‌گذارد که میانگین تخم گذاری لاک‌ پشت‌ های سبز بین 100 تا 110 تخم است.