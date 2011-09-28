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۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

زنان بیشتر قتلهای خانوادگی را انجام می‌دهند

زنان بیشتر قتلهای خانوادگی را انجام می‌دهند

مدیر بخش روانپزشکی پزشکی قانونی گفت: زنان بیشتر قتل های خانوادگی انجام می‌دهند زیرا در مقایسه با مردان بیشتر درگیر مسائل خانوادگی‌اند.

دکتر مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که همسرکشی چه در مردان و چه در زنان دلایل یکسانی دارد گفت: مهم ترین این عوامل مسائل مربوط به خیانت زناشویی است و یا تصور خیانت اما در تمام افراد این عامل سبب قتل نمی شود بنابراین ویژگیهای شخصیتی زمینه روانی قتل را فراهم می کند.

وی ادامه داد: مهم ترین دلیل برای قتل اختلالات روانی و شخصیتی است اما مردم به دلیل ارتباط گسترده اجتماعی و شغلی و درگیری هایی که در محیط بیرون خانه دارند، بیشتر در نزاع های اجتماعی مرتکب قتل می شوند و زنان از لحاظ آماری بیشتر قتل های خانوادگی انجام داده اند.

صابری با بیان این که زنان در برخوردهای اجتماعی خویشتن دار ترند، گفت: پرخاشگری اجتماعی در زنان کم تر است و آنان بیشتر درگیر مسائل خانوادگی هستند  اما در برخی موارد بحرانهای عاطفی ناشی از شکستهای عشقی و احساس مورد سواستفاده قرار گرفتن ممکن است در آنان زمینه قتل ایجاد کند.
 

کد مطلب 1412241

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