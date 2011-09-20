پایان دیدارهای روز پنجم با تثبیت صدرنشینی ایران/ میزبان سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز نخست از مرحله دوم رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا روز گذشته تیم ملی لبنان تنها با دو اختلاف امتیاز مغلوب چین‎تایپه شد و کره‌جنوبی با 49 اختلاف امتیاز مقابل ازبکستان به برتری دست یافت. این دو دیدار از گروه E برگزار شد. در دیگر دیدار برگزار شده از این گروه تیم ملی بسکتبال ایران موفق به شکست مالزی شد.

در سایر دیدارهای روز دوشنبه که از گروه F برگزار شدند تیم ژاپن در مصاف با امارات صاحب برتری شد. اردن که در دوره گذشته رقابت‌های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا صاحب مدال برنز شده بود نتیجه دیدار برابر فیلیپین را وگذار کرد. دیدار تیم‌های سوریه و چین نیز به سود میزبان خاتمه یافت. نتیجه دیدارهای برگزار شده در روز نخست از مرحله دوم رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

گروه E

* ایران 121 - مالزی 36

* لبنان 58 - چین تایپه 60

* کره جنوبی 106 - ازبکستان 57

گروه F

* اردن 64 - فیلیپین 72

* ژاپن 101 - امارات 68

* سوریه 71 - چین 90

در پایان این دیدارها تیم ملی کره‎جنوبی با وجود کسب پیروزی نتوانست از رده دوم گروه E صعود کند و تیم ملی کشورمان جایگاه خود را در صدر این گروه تثبیت کرد. این در حالی است که در گروه مقابل تیم ملی چین با وجود کسب پیروزی و شرایط مشابه با ژاپن به علت معدل امتیاز کمتر از صدر جدول رده‎بندی یک رده سقوط کرد و جای خود را به ژاپنی‎ها داد. جدول رده‌بندی مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا در پایان دیدارهای روز نخست به شرح زیر است: (نتایج به دست آمده در مرحله اول لحاظ شده است)

گروه E

1- ایران (3 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)

2- کره جنوبی (3 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)

3- چین تایپه (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

4- لبنان (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

5- ازبکستان (3 باخت، بدون برد، 3 امتیاز)

6- مالزی (3 باخت، بدون برد، 3 امتیاز)

گروه F

1- ژاپن (3 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)

2- چین (3 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)

3- فیلیپین (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

4- اردن (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

5- سوریه (3 باخت، بدون برد، 3 امتیاز)

6- امارات (3 باخت، بدون برد، 3 امتیاز)

مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا امروز سه شنبه با برگزاری دیدارهای روز دوم مرحله دوم پیگیری می‎شود. در این روز از رقابت‎ها تیم ملی ایران به مصاف لبنان می‎رود. برنامه کامل دیدارهای امروز به شرح زیر است:

سه شنبه 29 شهریورماه

گروه E

* ازبکستان - مالزی

* ایران - لبنان

* چین تایپه - کره جنوبی

گروه F

* امارات - سوریه

* فیلیپین - ژاپن

* چین - اردن

بیست و ششمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تا 3 مهرماه در ووهان چین پیگیری می‎شود. تیم نخست این رقابت‎ها به طور مستقیم به بازی‎های المپیک 2012 لندن صعود می‎کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیاست.