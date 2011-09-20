به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 5 بامداد است و گروهی از مردم با اطلاع از اجرای حکم قصاص و اعدام متهم ردیف اول پرونده قتل دکتر سرابی در محل حادثه - میدان نبوت (هفت حوض نارمک) تهران - تجمع کرده اند.

مکان اعدام درست ابتدای خیابان جانبازان شرقی است و دو طرف خیابان به وسیله داربستهای فلزی مسدود شده و شهروندان از پشت داربستهای فلزی شاهد لحظه لحظه مراسم اعدام بودند.

هیچکس نمی دانست اعدام چه ساعتی برگزار می شود. سرهنگ خانچرلی از پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ در محل اعدام حاضر شد و دستورات لازم را برای استقرار صحیح جرثقیل و نیروهای امنیتی صادر کرد.

ساعت 5:05 دقیقه بامداد است و یک گروهبان نیروی انتظامی با در دست داشتن طناب سرمه ای رنگ به بالای جرثقیل رفته و طناب اعدام را گره زده و آماده کرد.

لحظه به لحظه بر تعداد شاهدان و حاضران افزوده می شد. ساعت 5:20 دقیقه بامداد شد و صدای اذان از مناره‌های مسجد بزرگ نارمک بلند شد.

ساعت 5:31 دقیقه بامداد یک خودرو بنز نیروی انتظامی وارد محل اعدام شد و دو مامور اجرای حکم با نقابهای سیاه پارچه ای محل اعدام را چک کردند.

ساعت 45: 5 دقیقه بامداد خودروی حامل سجاد کریمی متهم ردیف اول پرونده دکتر سرابی وارد میدان نارمک شد. تمام خبرنگاران و عکاسان دور خودرو حلقه زده بودند تا لحظه بیرون آمدن قاتل را ثبت کنند.

وقتی که سجاد (قاتل دکتر سرابی) از خودرو بیرون آمد در گفتگو با خبرنگاران در حالی که لبخند بر لب داشت گفت: از کار خودم پشیمان نیستم. اگر مصاحبه ای دارید آن دنیا با شما گفتگو می کنم. وقتی که از قاتل سوال شد که اسلحه را از کجا تامین کردید گفت: خانه ای که در آن دو اسلحه نباشد خانه نیست!

پس از قرائت قرآن کریم نماینده ویژه دادستان حکم نهایی اعدام را که توسط دیوانعالی کشور تائید شده بود پشت بلندگو قرائت کرد.

پس از قرائت حکم، متهم روی چهار پایه فلزی قرار گرفت و ماموران اعدام طناب دار را برگردن او انداختند. سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران و امیرآبادی معاون دادستان سرپرست دادسرای جنایی هم در محل حضور داشتند. راس ساعت 5:58 دقیقه چهارپایه فلزی با ضربه پای مامور اعدام حرکت کرد و قاتل دکتر سرابی اعدام شد.

تمام فضای محل اعدام را سکوت فراگرفته بود. برخی از حاضران که اکثرا جوان و نوجوان و حتی دختران جوان بودند در گفتگو با مهر عنوان کردند با اینکه دیدن این صحنه ها دلخراش است ولی دیدن قصاص و اعدام افراد شرور و قاتل می تواند درس عبرتی برای اشرار باشد. دهها نفر از جوانان حاضر در محل اعدام ساعتها قبل برای خود جا رزرور کرده بودند.

یکی از حاضران می گفت: نمیدانم با اینکه اینقدر مجرمان و قاتلان اعدام می شود چرا درس عبرت نمی گیرند. شهروند دیگری اظهار داشت: متاسفانه بعد از چند روز یا هفته این صحنه ها فراموش می شود و باز روز از نو و روزی از نو...

بر اساس این گزارش جسد بی جان سجاد کریمی پس از 26 دقیقه بر چوبه دار در ساعت 6:24 دقیقه توسط پزشک پزشکی قانونی معاینه و مرگ تائید شد و در حالی که قاتل بر طناب دار معلق بود کیسه مشکی را برتن متهم اعدامی کشیدند و پس از بریدن طناب دار جسد او را با آمبولانس به پزشکی قانونی منتقل کردند.

شامگاه 31 شهریور سال گذشته دکتر غلامرضا سرابی، متخصص قلب و عروق، در حوالی نارمک با شلیک 2 گلوله موتورسواران ناشناس هدف قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد، اما با وجود تلاش پزشکان، بعد از ظهر جمعه (2 مهر) جان باخت.

پس از شناسایی متهمان این پرونده دو نفر به نامهای سجاد و علی توسط بازپرس پرونده شناسایی و دستگیر شدند و در نهایت جلسه محاکمه متهمان، در تاریخ 24 اسفند سال گذشته در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمدسلطان همتیار برگزار شد.



قاضی همتیار بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، سجاد، متهم ردیف اول را به اتهام قتل عمد به قصاص و به اتهام سرقت، نصب و تغییر شماره پلاک و سرپیچی از دستور پلیس به تحمل 4 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. طبق حکم دادگاه، علی، متهم ردیف دوم نیز به تحمل 10 سال حبس (5 سال تعلیقی) محکوم شده است.

پرونده این جنایت، بعد از ابلاغ حکم به طرفین پرونده، به دیوان عالی کشور ارجاع شد تا قضات دیوان عالی نیز درباره پرونده و حکم صادر شده، نظر دهند. سرانجام قضات شعبه 20 دیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده و مشورت، حکم صادره درباره متهمان را تأیید کردند. سرانجام امروز سجاد پیش از طلوع خورشید روز 29 شهریور ماه به دار آویخته شد.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده