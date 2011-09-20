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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۵

فیروزی به مهر خبر داد:

40 طرح هادی روستایی برای اجرا در استان قزوین تهیه شد

40 طرح هادی روستایی برای اجرا در استان قزوین تهیه شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین گفت: 40 طرح هادی روستایی با تامین اعتبار برای اجرا در سال جاری تهیه و تصویب شد.

احمد فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: گروه کارشناسی، بررسی و تصویب طرح های هادی روستایی پس از بررسی های لازم، 40 طرح روستایی را از محل اعتبارات سال 89 برای اجرا آماده کرده است.
 
وی افزود: برای اجرای این طرحها سه میلیارد و 875 میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد.
 
فیروزی تصریح کرد: از مجموع این طرحها 9 طرح در شهرستان قزوین، شش طرح در تاکستان، 14 طرح در شهرستان بوئین زهرا، چهار طرح در شهرستان آبیک و چهار طرح نیز در شهرستان البرز مورد مطالعه و تصویب قرار گرفته که پس از طی مراحل اداری و تامین اعتبار لازم، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
 
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآورشد: از مجموع 830 روستای بالای 20 خانوار استان قزوین تعداد 561 روستا توسط گروه کارشناسی، بررسی و تصویب طرحهای هادی روستایی مورد مطالعه و بررسی علمی لازم قرار گرفته و به منظور تهیه طرح هادی روستایی انتخاب شده اند که از این تعداد 269 روستا باقی مانده است.
 
این مسئول اظهارداشت: ریاست گروه کارشناسی بررسی و تصویب طرح های هادی روستایی با دفتر فنی استانداری قزوین و دبیرخانه آن در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین مستقر است.
 
وی یادآورشد: با اجرای طرح هادی روستایی با توزیع عادلانه امکانات رفاهی زمینه توسعه و عمران مناطق دورافتاده کشور فراهم می شود.
کد مطلب 1412250

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