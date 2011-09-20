40 طرح هادی روستایی برای اجرا در استان قزوین تهیه شد

احمد فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: گروه کارشناسی، بررسی و تصویب طرح های هادی روستایی پس از بررسی های لازم، 40 طرح روستایی را از محل اعتبارات سال 89 برای اجرا آماده کرده است.

وی افزود: برای اجرای این طرحها سه میلیارد و 875 میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

فیروزی تصریح کرد: از مجموع این طرحها 9 طرح در شهرستان قزوین، شش طرح در تاکستان، 14 طرح در شهرستان بوئین زهرا، چهار طرح در شهرستان آبیک و چهار طرح نیز در شهرستان البرز مورد مطالعه و تصویب قرار گرفته که پس از طی مراحل اداری و تامین اعتبار لازم، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآورشد: از مجموع 830 روستای بالای 20 خانوار استان قزوین تعداد 561 روستا توسط گروه کارشناسی، بررسی و تصویب طرحهای هادی روستایی مورد مطالعه و بررسی علمی لازم قرار گرفته و به منظور تهیه طرح هادی روستایی انتخاب شده اند که از این تعداد 269 روستا باقی مانده است.

این مسئول اظهارداشت: ریاست گروه کارشناسی بررسی و تصویب طرح های هادی روستایی با دفتر فنی استانداری قزوین و دبیرخانه آن در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین مستقر است.

وی یادآورشد: با اجرای طرح هادی روستایی با توزیع عادلانه امکانات رفاهی زمینه توسعه و عمران مناطق دورافتاده کشور فراهم می شود.