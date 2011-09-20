هفت کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف و ضبط شد

سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان تاکستان پس از کسب خبری مبنی بر تهیه و فروش مواد مخدر توسط فردی در این شهرستان و با اطمینان از صحت موضوع، عملیاتی را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی از موعد تحویل مواد مخدر مطلع شدند و با کنترل محورهای مواصلاتی، موتورسیکلت متهم و خودرو فروشندگان مواد را شناسایی کردند.

غیاثوند گفت: متهم با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که پس از مدتی تعقیب و گریز و شلیک چند تیر به همراه ترک نشین موتورسیکلت دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین بیان کرد: در بازرسی از خودروی فروشندگان مواد، مقدار پنج کیلوگرم تریاک کشف و پنج سرنشین خودرو که اهل هرمزگان بودند دستگیر شدند.

سرهنگ غیاثوند اضافه کرد: همچنین ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در اقدامی دیگر پس از انجام تحقیقات با شناسایی یکی از قاچاقچیان مواد مخدر وی را دستگیر کردند و با هماهنگی قضایی منزل متهم را نیز مورد بازرسی قرار دادند.

به گفته این مسئول در این اقدام پلیسی مقدار یک کیلو و 960 گرم تریاک جاسازی شده در منزل متهم کشف و ضبط شد.