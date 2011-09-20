غضنفر رکن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دو روزه اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در تهران و تاثیر آن در روند بیداری اسلامی در منطقه گفت: معتقدم مهم ترین مسئله در مقطع کنونی حرکتهای مردمی بیداری اسلامی است که نشات گرفته از آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه مردم منطقه باید مراقب باشند تا انقلاب آنها توسط غربی ها و نظام سلطه مصادره نشود، افزود: در حال حاضر ناتو و برخی کشورهای غربی در لیبی تلاش می کنند تا با اقدامات نظامی و از بین بردن زیر بناها بر موج بیداری اسلامی در منطقه سوار شوند و این خیزشها را در جهت مصالح و منافع خودشان جهت بدهند.



سفیر ایران در لبنان ادامه داد: همچنین غربی ها به دلیل خلا رهبری در حرکت های اسلامی منطقه به دنبال مصادره این انقلابها هستند.



رکن آبادی تاکید کرد: مهمترین ویژگی برگزاری اجلاس اخیر بیداری اسلامی در کشورمان حضور فعال اندیشمندان و متفکران از 80 کشور دنیا بود و شاهد بودیم که فعالان اسلامی در کشورهای غیر اسلامی نیز در این همایش حضور داشتند.



وی ادامه داد: دیگر ویژگی مهم این همایش این بود که همه اندیشمندان دور هم جمع شدند تا بر اصولی توافق کنند و بر اساس آن به بیداری اسلامی در منطقه جهت بدهند و مانع سواستفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی از حرکتهای مردمی منطقه شوند.



سفیر ایران در لبنان تاکید کرد: در این همایش در خصوص ابعاد مختلف انقلاب های مردمی در منطقه بحث و تبادل نظر شد و لذا اعتقاد دارم برگزاری اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی نقش مهمی در جهت دادن به حرکت های مردمی در منطقه خواهد داشت.



رکن آبادی در ادامه این همایش به حضور اندیشمندان لبنانی در این همایش اشاره کرد و اظهار داشت: اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی با حضور همه طوائف لبنانی برگزار شد و حضور فعالی داشتند، هیئتی نیز از حزب الله لبنان به ریاست شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان حضور پررنگی در این همایش داشتند.



به گزارش مهر، اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی از روز 26 شهریور ماه با سخنرانی مقام معظم رهبری آغاز شد و شب گذشته با سخنرانی رئیس جمهور به پایان رسید.

