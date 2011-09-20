پایان تابستان گرم با گیشه سرد سینماها/ جای خالی حمایت از فیلم فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، تابستان امسال با اکران فیلم‌های سینمایی در ژانرهای مختلف نوید بخش تابستانی پر رونق برای سینمای ایران را برداشت. اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان و با نگاهی به جدول فروش فیلم‌های روی پرده به این نتیجه می‌رسیم که تابستان امسال هم مثل فصل‌های دیگر سال زیاد امیدوار کننده و دلچسپ برای سینمای ایران به پایان نمی‌رسد.

در حال حاضر فیلم‌های" شیش و بش" به کارگردانی بهمن گودرزی و" زنان ونوسی، مردان مریخی" به کارگردانی کاظم راست‌گفتار فیلم‌های کمدی روی پرده هستند."شیش و بش" یک کمدی موقعیت است که براساس فیلمنامه‌ای از محمدرضا گلزار و بازنویسی پیمان قاسم‌خانی و خشایار الوند به عنوان نخستین فیلم سینمایی بهمن گودرزی ساخته شده است. محمدرضا گلزار، امین حیایی، آنا نعمتی، بیتا فرهی، میرطاهر مظلومی، شهنام شهابی، تانیاجوهری و رضا رشیدپور بازیگران اصلی "شیش و بش" هستند.

این فیلم سینمایی بعد از 9 روز نمایش در تهران به فروش 317 میلیون تومانی دست پیدا کرده است. فروش این فیلم نسبت به فیلم کمدی دیگری که 16 روز است در سینماها اکران شده قابل قبول‌‌تر است. فیلم"زنان ونوسی، مردان مریخی" با حضور بازیگرانی چون امین حیایی، بهاره رهنما، شیلا خداداد، اکرم محمدی و.. نوید بخش یک کمدی ناب و جذاب موقعیت را به مخاطبان می‌داد اما ریتم کند فیلم و مشکلاتی که فیلمنامه از آن رنج می‌برد باعث شده فروش فیلم در طول این دو هفته به 422 میلیون تومان برسد.

به نظر می‌رسد فروش، استقبال و حمایتی که از فیلم "اخراجی ها " شده بود باعث شده است که فیلم‌های کمدی مورد توجه بیشتری قرار داشته باشند و تصور شود که این نوع فیلم‌ها بیشتر می‌توانند در دل مخاطب جا باز کنند.

تا جایی که در نظرسنجی برنامه " پارک ملت" از میان فیلم‌های جذاب و فرهنگی که تاریخ سینمای ایران به آنها مدیون است فیلم سینمایی" اخراجی‌ها" توانست بیشترین رای را بدست آورد. این مسئله نشان‌‌دهنده این است که در طول این سالها ذائقه مخاطبان تغییر کرده است و آنها ترجیح می‌دهند بیشتر به تماشای فیلم‌های کمدی راحت و زود فهم بنشینند تا کمی به فکر اندیشیدن باشند.

در مقابل این دو فیلم کمدی، فیلم‌های درام دیگری چون" زندگی با چشمان بسته" به کارگردانی رسول صدرعاملی،" آلزایمر" به کارگردانی احمدرضا معتمدی،" ندارها" به کارگردانی محمدرضا عرب نیز روی پرده هستند. با جوی که این روزها نسبت به استقبال از فیلم های کمدی و طنز وجود دارد قابل پیش‌بینی بود که این فیلم‌ها نتوانند مخاطبان زیادی را به سالن‌های سینما بکشانند.

در صورتی که اگر تبلیغات و اطلاع رسانی مناسبی برای فیلم‌های اجتماعی وجود داشته باشد می‌‌توان انتظار داشت که فیلم‌های صدرعاملی و معتمدی بتوانند به فروش بیشتری دست یابند. در طول 16 روز که از اکران فیلم سینمایی"چشمان باز بسته" می‌گذرد این فیلم توانسته به فروش 209 میلیون تومانی در تهران دست پیدا کند. این فیلم با بازی حامد بهداد، ترانه علیدوستی، پولاد کیمیایی، پریوش نظریه، فرهاد آئیش و ...داستان خواهر و برادری است که در محله‌ای سنتی زندگی می‌کنند.

فیلم سینمایی" ندارها" بعد از گذشت 16 روز از اکران تنها توانسته به فروش 94 میلیون تومانی دست یابد. به نظر می‌رسد حضور هانیه توسلی، پژمان بازغی و محسن تنابنده همراه با بازآفرینی ماجرای انسان‌دوستی‌های رابین هود‌گونه برای جذب مخاطب وفروش فیلم کافی نبوده است.

فیلم سینمایی" آلزایمر" به کارگردانی احمدرضا معتمدی که به عنوان یکی از گزینه‌های معرفی به مراسم اسکار معرفی شده‌بود روزهای آخر اکران خود را پشت سر می‌گذارد. این فیلم توانسته در طول 23 روز به فروش 114 میلیون تومانی دست یاید که فروشی قابل قبول برای این فیلم نیست. مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی و فرامرز قریبیان نیز نتوانستند در کشاندن مخاطبان عام به سینما برای دیدن این فیلم موفق باشند.

به نظر می‌رسد فروش فیلم‌های فرهنگی در سینمای ایران دغدغه مسئولان نیست و بیشتر ترجیح می‌دهند تا فروش نصفه نیمه فیلم‌های کمدی پیکر نیمه جان سینما را به دوش بکشد. فیلم‌های جذابی مثل" اینجا بدون من" که اقتباسی شرافتمندانه از نمایشنامه"باغ وحش شیشه‌ای" تنسی ویلیامز است در طول اکران خود توانست به فروش 400 میلیون تومانی دست یابند. اما حمایتی از این نوع سینما نمی‌شود.

بنابراین اگر فیلمی جذابیت‌های لازم برای جذب مخاطب عام را داشته باشد می‌تواند به دل مردم بنشیند و لازم نیست که حتما از فضای طنز برخوردار باشد. فیلم‌های جذابی مانند"سعادت آباد" به زودی به نمایش عمومی درمی‌آیند بنابراین شاید بتوان با اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب مخاطب را به دیدن فیلم‌هایی از جنس دیگر ترغیب کرد تا سطح سلیقه جوانان و مخاطبان دائمی سینماها کمی ارتقا پیدا کند.