برگزیدگان داستان نویسی بیوتکنولوژی و ژنتیک معرفی شدند

دکتر کسری اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این مسابقه را ایجاد انگیزه در نوجوانان و جوانان برای مطالعه و یادگیری مفاهیم ژنتیک و استفاده آنها از این اطلاعات در قالب یک داستان و اثر ادبی ذکر کرد و افزود: در این دوره از مسابقات 53 اثر ارسال شد که پس از سه مرحله داوری در نهایت نفرات اول تا سوم در رده های سنی کودک و بزرگسال انتخاب شدند.

دبیر مسابقه داستان نویسی علمی تخیلی بیوتکنولوژی و ژنتیک با اشاره به شاخص های انتخاب آثار، اظهار داشت: برای داوری داستانها شاخصهایی چون اصالت اثر، نو بودن، بومی بودن، اعتبار علمی، خلاقیت، بسط، نگارش مناسب، جذابیت و ارتباط علمی موضوع در نظر گرفته و بر حسب اهمیت هر یک ضریبی در نظر گرفته شد.



وی افزود: این مسابقه از سوی انجمن بیوتکنولوژی برگزار شد.

اصفهانی همچنین یادآور شد: مجموعه داستانهای برگزیده سه دوره مسابقه به صورت مجموعه منتشر خواهد شد.

دبیر مسابقه داستان نویسی علمی تخیلی بیوتکنولوژی از برگزاری چهارمین دوره این مسابقات در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: چهارمین دوره این مسابقه داستان نویسی نیز در سال 1391 در حاشیه دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران برگزار خواهد شد.

اسامی برترین های مسابقه داستان نویسی علمی تخیلی بیوتکنولوژی و ژنتیک



رده سنی کودک:

طوبی الهیاری- برنده یک دستگاه میکروسکوپ و لوح افتخار



رده سنی بزرگسال:

- برنده اول: لیلا سرمدی، برای داستان "پرده آخر"،

- برنده دوم: سید مهدی طیار، برای مجموعه آثار "خصوصا نوشداروی زیست فناوری"

- برنده سوم: محمد مجرد، برای داستان "شاید آینده ای دیگر"

- دیپلم افتخار: گل آفرین قریشی، برای داستان "نجات بشریت"



منتخبین رده های پنجم تا دوازدهم:

الیناز سهیلی برای داستان "آزاد مثل من"

لیا زمانی برای داستان "تکامل"

صمد حیدرزاده و ناصر مهنا برای داستان "آخرین سرباز"

معصومه بزار و طیبه رفیعی برای داستان "سفر به اعماق سلول"

سیده مریم طیار برای داستان "میکرو برای ماکرو"

عاطفه شریفی راد برای داستان"1532"

ابراهیم پیره برای داستان "فرشته ها هم گاهی دروغ می گویند"

سمیه فلاح کاظمی برای داستان "رونوشت"