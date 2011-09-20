دانش آموزان پایه و اساس پویایی و بالندگی کشورند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه بازگشایی مدارس، مدیرکل آموزش و پرورش استان به همراه شورای معاونان و مدیران مناطق صبح روز سه شنبه با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله باریک بین در این دیدار ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و معلمان، دانشجویان و اساتید با اشاره به اهمیت علم آموزی در کشور اظهارداشت: دانش اندوزی به عنوان پایه و اساس شکل گیری جوامع و بینش و نگرش افراد جامعه نقش مهمی در پویایی و بالندگی کشور و خود کفایی علمی دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: تزکیه و تعلیم دو رکن اصیل پیشرفت کشور است که مانند دو بال قدرتمند انسان را به سوی تکامل و تعالی هدایت می کند وپیشرفت علمی تنها با استفاده از هر دو بال ممکن است.

وی افزود: دانش آموزان و دانشجویان سرمایه ای ارزشمند برای نظام هستند و معلمان نقش مهمی در تربیت آینده سازان کشور ایفا می کنند که باید به آن توجه جدی شود.

آیت الله باریک بین گفت: همه وظیفه داریم انقلاب و مکتب الهی اسلام را که در قرن اخیر توسط امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب در کشور پیاده شد را برای آینده بیمه کرده و دانش آموزان و دانشجویان را در مسیر انقلاب حفظ کنیم.

امام جمعه قزوین یادآورشد: هدایت جوانان کشور در مسیر اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی و برنامه های قرآنی توام با اخلاق اسلامی، پاکدامنی و عفاف مهمترین وظیفه معلمان و استادان کشور است که باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری همچنین تصریح کرد: همان گونه که تلاش می کنیم از نظر علمی به مدارج بالاتری دست یابیم به همان اندازه هم باید به تزکیه نفس و تحکیم مبانی و اصول اخلاقی توجه کنیم تا به اهداف متعالی برسیم.

در ابتدای این دیدار جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: با تلاش بی وقفه همه همکاران مجموعه آموزش و پرورش تمامی امکانات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید مهیا و زمینه تحصیل آینده سازان کشور فراهم شده است.

وی افزود: با استفاده از معلمان متعهد در آموزش و پرورش منویات رهبری در مسیر رشد و تعالی دانش آموزان را محقق خواهیم کرد.