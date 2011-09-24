جمع آوری 2700 معتاد ولگرد در پایتخت/ تشکیل کمیته ویژه نظارت بر کمپها

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین تصمیمات شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: این شورا جمع آوری معتادان مواد مخدر در سطح استان را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمارها از فرمانداریها و پلیس تهران تعداد دو هزار و 750 معتاد ولگرد از سطح استان تهران جمع آوری شدند.

وی افزود: معتادان ولگرد پس از جمع آوری از سطح شهر به کمپهای ترک اعتیاد منتقل شده و پس از سم زدایی اقدامات لازم برای درمان آنها انجام می شود. این اقدامات نیازمند تامین منابع مالی، استفاده از پزشک مجرب و فضای کافی است که به تنهایی از عهده یک سازمان مانند بهزیستی بر نمی آید.

تمدن اظهار داشت: در شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران تمامی اقدامات اعم از جمع آوری معتادان، سم زدایی، نگهداری، درمان و زندگی بعد از ترک اعتیاد میان اعضای شورا (سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و سازمانهای حمایتی) تقسیم کار شد.

وی گفت: جمع آوری معتادان ولگرد موجب بالا رفتن میزان رفاه و آسایش عمومی مردم شده و موجب بهبود در نظم و زیباسازی شهر می شوند. همچنین این طرح در کاهش سرقتهای جزئی تاثیرگذار بوده است و می توان اینگونه عنوان کرد که این اقدامات ضریب سالم سازی فضای اجتماعی را افزایش می دهد.

درصد زیادی از معتادان ولگرد شاغلند

استاندار تهران با بیان اینکه درصد زیادی از معتادان ولگرد که در سطح استان تهران جمع آوری شدند شاغل هستند گفت: این آمار نشان می دهد که بیکاری تنها دلیل گرایش افراد به اعتیاد نیست بلکه عوامل دیگری هم در این آسیب اجتماعی دخیل است. به عنوان مثال در شهرستان اسلامشهر 78 درصد معتادان دستگیر شده شاغل بودند.

ایجاد اشتغال برای معتادان ولگرد بهبود یافته تهرانی

تمدن در پاسخ به این پرسش که آیا برای ادامه زندگی پس از ترک اعتیاد معتادان ولگرد چاره اندیشی شده است گفت: شهرستان اسلامشهر به عنوان یک الگو و نمونه از مرحله ترک اعتیاد تا آموزش و اشتغال معتادان ولگردی که شاغل نیستند انتخاب شده است. در این شهرستان یک کارگاه با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده و معتادان پس از درمان در این کارگاهها آموزش می بینند و در همان مکان مشغول به کار می شوند.

کمیته ویژه نظارت بر کمپهای غیر مجاز تشکیل شد

استاندار پایتخت در مورد آخرین اقدامات نظارتی بر کمپهای ترک اعتیاد مجاز و غیرمجاز تهران گفت: در حال حاضر کمپهای مجوزدار و غیر مجوز به نوعی در حال سم زدایی و درمان معتادان در سطح تهران هستند که کمپهای مجاز زیر نظر سازمان بهزیستی و کمپهای غیر مجاز بدون نظارت هیچ سازمانی فعالیت می کنند که برخی از آنها ضابطه مند و گروهی هم بدون هیچگونه ضابطه ای با روشهای غیر استاندارد و قانونی اقدام به ترک اعتیاد معتادان می کنند.

تمدن اظهار داشت: کارگروه ویژه ای در استان تهران تشکیل شده است تا به سرعت وضعیت کمپهای ترک اعتیاد بدون مجوز را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط لازم در کوتاهترین زمان و آسان مجوز فعالیت آنان صادر شود و با آنهاییکه صلاحیت لازم را برای دریافت مجوز ندارند برابر قانون برخورد شود.

ابداع روشی برای مقابله با فرار از قانون فروشندگان جزئی مواد مخدر

استاندار تهران در مورد توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر در استان تهران گفت: آمارها نشان می دهد الگوی مصرف مواد مخدر به سمت استفاده از مخدرهای صنعتی تغییر یافته و فروشندگان مخدرهای صنعتی با عنوان داروهای آرامش بخش و فرحبخش اقدام به توزیع و فروش مخدر می کنند.

مرتضی تمدن از اقدام زیرکانه فروشندگان مخدرهای صنعتی برای فرار از قانون و مجازات خبر داد و افزود: این اقدام را نمی توان رسانه ای کرد زیرا نوعی تبلیغات است ولی مطالعه و اجرای شیوه ای برای مقابله با این ترفند در دستور کار کارگروه قرار گرفته است.

توزیع بسته های آموزشی پیشگیری از اعتیاد در مدارس و دانشگاهها

استاندار تهران آموزش خانواده ها، جوانان، خانواده ها و دانشجویان در بحث پیشگیری از مواد مخدر را از مهمترین برنامه های شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران عنوان کرد و افزود: کارگروه فرهنگی شورا بسته آموزشی را با روش علمی و روانشناسانه آماده کرده است که در سطح مدارس و دانشگاهها توزیع می شود.

برگزاری نشست شهرداریهای استان تهران با ستاد مبارزه با مواد مخدر

تمدن لزوم ورود شوراها و شهرداریها را به بحث مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر لازم و ضروری عنوان کرد و افزود: نشست اعضای شورای هماهنگی با شهرداریها و اعضای شورای شهر استان تهران هفته آینده برگزار می شود.

وی افزود: استان تهران در اولویت مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و شخص وزیر کشور نگاه ویژه ای به فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایتخت دارد. ما نیز خود را برای حربه های باندهای مواد مخدر آماده کرده ایم.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده