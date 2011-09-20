معاون پشتیبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پورعباس طی حکمی محمد حسین حاجلو را به سمت معاون پشتیبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

در بخشی از حکم معاون پشتیبانی این دانشگاه آمده است: امید است با اتکال به ایزد متعال، همت و تلاش مضاعف در سال جهاد اقتصادی با نظارت مستمر بر فرآیند برنامه ریزی و استفاده بهینه از سرمایه انسانی و مالی در جهت ارتقا کیفی، همکاری در یکپارچه ‌سازی نظام جامع آموزش عالی مهارتی کشور، توسعه فضای آموزشی مطلوب جهت بسط آموزشهای مهارتی در استانها، شفاف سازی در امور محوله، تخصیص اعتبارات لازم بر اساس نیازسنجیهای علمی و ایجاد تحول اساسی در ساختارهای موجود گامهای موثرتری برداشته شود.

حاجلو پیش از این معاون پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای بود.

مهندس غلامرضا کریمی نژاد پیش از این سمت معاونت پشتیبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی را عهده دار بود.