"دلاوران خلیج فارس" در مرکز صبا تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پاکیاری از اتمام ساخت "دلاوران خلیج فارس" خبر داد و گفت: این انیمیشن در 13 قسمت 17 دقیقهای به تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا با الهام و برداشت آزاد از خاطرات افسران و پرسنل نیروی دریایی و هوایی در طول هشت سال دفاع مقدس ساخته شده و موضوع اصلی مجموعه بر مبنای خاطرات واقعی این رزمندگان گذاشته شده است.
وی افزود: شیوه تولید مجموعه در قالب انیمیشن سه بعدی طراحی و اجرا شده و شخصیتهای فیلم و همچنین محیطها (لوکیشنها) بر مبنای تصاویر واقعی طراحی گردیده که در انیمشن سه بعدی به آن سبک رئال گفته میشود. این شیوه به این دلیل از سوی من انتخاب شد تا فانتزی بودن چهرهها و کاراکترها نتواند به اصل وقایع تاریخ جنگ هشت ساله لطمه بزند.
پاکیاری درباره دلایل ساخت این مجموعه به صورت انیمیشن اظهار کرد: چنانچه فیلمنامه در یک محیط واقعی اجرا میشد، مستلزم صرف هزینههای بسیار زیاد بود که تولید این گونه فیلمها به صورت زنده توجیه اقتصادی ندارد. بدین معنا که فقط انفجار یک هواپیما جنگی و یا یک ناوشکن واقعی عملا مشمول هزینههای سرسام آور خواهد بود. در اینجا انیمشن سه بعدی قادر است صحنههای عظیمی را از نظر بصری خلق کند که هم واقعی به نظر برسد و هم هزینه چندانی برای گروه سازنده نداشته باشد.
این کارگردان ادامه داد: به دلیل اینکه مخاطبان اصلی مجموعه در گروه سنی کودک و نوجوان قرار دارند پخش صحنههای واقعی جنگ ( که از خشونت گریزناپذیر برخوردار است) اصولا برای این گروه سنی کار مطلوبی نیست. همچنین مخاطبان برنامه اشتیاق و توجه بیشتری به تصاویر انیمیشنی (به نسبت تصاویر زنده) از خود نشان میدهند و به تعبیری دیگر برای گروه سنی کودک و نوجوان انیمیشن جذابیت بیشتری دارد.
وی یادآور شد: در دوران معاصر که کشورهای زیادی در پی مصادره نام خلیج فارس هستند، تولید این گونه مجموعهها خصوصا برای کودکان و نوجوانان و پخش آن از شبکههای مختلف داخلی و شبکههای خارج از کشور میتواند در ماندگاری نام خلیج همیشه فارس در ذهن و فکر بینندهها بسیار موثر باشد.
عوامل تولید مجموعه "دلاوران خلیج فارس" عبارتند از کارگردان: مهدی پاکیاری، محقق : مرضیه مسلمی حقیقی، بازنویسی فیلمنامه: میترا عطائیان، تدوین صدا و تصویر: مهدی پاکیاری، سعید احمدی، انیماتورها: محمد معطری، امید کاتب، سعید شهکلاهی، وحید اعلایی، ساخت محیط و کاراکتر: سیامک سازگار، پویان شیعتی، علی انصاری، نور و رندر: مجتبی کوهی، محمد هاشم اله ربی، آهنگساز : محمد آنت، شاعر تیتراژ: مریم تاج، خواننده تیتراژ: علی دیبا، نوازنده تار: آرش برهان، مدیر تولید : سعید انفرادی، صدای شاهد : محمد تقی نگهداری، مدیر دوبلاژ: هومن خیاط، ناظر کیفی دوبلاژ : مهرداد رئیسی، امور دوبلاژ : انجمن گویندگان جوان، مجری طرح : شرکت آگه فیلم، تهیه شده در مرکز پویانمایی صبا.
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