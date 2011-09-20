به گزارش مهر، افزایش هزینه دانشگاهها در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم اجرای این قانون بر هزینههای دانشگاهها موضوعی است که مسئولان ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز نسبت به آن اذعان دارند.
علی اکبر متکان - معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین نشست خود با خبرنگاران که برای اعلام برنامههای وزارت علوم در هفته دولت برگزار شده بود، وقتی میخواست اعلام کند که رشد اعتبارات هزینهای دانشگاهها در سال 90 رشدی واقعی نیست و این رشد نمیتواند دانشگاهها را تأمین کند، به آثار هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: "دانشگاهها با اثرات مستقیم و غیرمستقیم هدفمندسازی یارانهها مواجهند."
متکان افزود: "هدفمندسازی یارانهها به طور مستقیم منجر به افزایش 5 یا 6 برابری قیمت شاخصها و حاملها شده است که این باعث میشود دانشگاهها امسال با افزایش پرداختی در این حوزه مواجه شوند. البته وزارت علوم سیاست دولت در هدفمندسازی یارانهها را حمایت میکند اما باید تدبیری صورت گیرد تا تأثیراتی که هدفمندسازی یارانهها به طور غیرمستقیم بر روی هزینههای آموزشی و خدمات آموزشی و هزینههای مختلف دانشگاهها میگذارد به دانشگاهها فشار وارد نکند."
کامران دانشجو نیز در گفتگو با خبرنگار مهر نیز با اشاره به اینکه طرحهایی در زمینه جلوگیری از ورود فشار به دانشگاهها در اثر اجرای هدفمندسازی یارانهها در دست بررسی و کار کارشناسی هستند، گفت: "صندوق رفاه دانشجویان موضوع را بررسی میکند. اگر به طرح خاصی برسیم، طرح را به دولت میبریم و تصویب میکنیم."
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: وزارت علوم در زمینه همه کارهایش، کار کارشناسی انجام میدهد اما تا اعلام میکنیم، میگویند کار کارشناسی بر روی آنها انجام نشده است. این درحالیست که مدتها بر رویشان کار کارشناسی میکنیم.
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