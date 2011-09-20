پارکهای بازی شهرکرد تهدیدی برای سلامتی کودکان/ جست و خیز در خاک

به گزارش خبرنگار مهر، بازی و انجام آن از جمله عواملی است که در جریان زندگی کودک هم از نظر روانی و جسمانی و هم از نظر یادگیری اجتماعی، تقویت، دوستیابی و اعتماد به نفس قابل توجه و ارزشمند است.

کارشناسان کودک و روانشناسان درباره آثار روانی و جسمانی "بازی" در کودکان سخن فراوان گفته اند و همه در این امر اتفاق نظر دارند که بازی انرژیهای روانی و هیجانی کودکان را تخلیه می کند و در متعادل کردن رفتار آنها نقش قابل توجهی دارد.

روانشناسان عقیده دارند برای کودک هیچ چیز دردناکتر از این نیست که او را از بازی که دوستش دارد باز بدارید.

از این گفته ها برمی آید که بازی کودکان، سروصدای آنها، آواز آنها، پریدن و تحرک آنها یک نوع تخلیه هیجانی سالم را به دنبال می آورد و آثار این فرایند روانی در نوجوانی و بزرگسالی از رفتارها و عملکردهای او نمایان خواهد شد.

پارک و محیط های بازی در شهرها مکانهایی هستند که کودکان بازی کردن را در آنها دوست دارند و پارک های بازی بیشتر زمان بازی کودکان را در طول عمر کودکی آنها تشکیل می دهند.

دویدن، بالا رفتن، پریدن، فریاد زدن، خندیدن و .... نمونه هایی از فعالیت کودکان در پارکهاست.

شکستن وسیله بازی در بوستان نماز شهرکرد

پارک لاله شهرکرد یکی از مکانهایی است که خانواده ها کودکانشان را برای بازی به محوطه این پارک می آورند اما سائل بازی این محوطه به شدت غیر استاندارد و برای سلامتی کودکان مخاطره آمیز است.

یکی ازمهمترین این موارد مشاهده سرسره غول پیکر با ارتفاع زیاد است که کودکان چهار، پنج ساله نیز درحال بالارفتن از نردبان آن هستند ضمن اینکه ارتفاع آن هیچگونه سنخیتی برای کودکان ندارد.

وسیله بازی شکسته و بدون صندلی در بوستان نماز شهرکرد

در کنار این موارد، خاکی بودن زمین بازی نیز موجب شده که کودکان در هوایی نه چندان مناسب به بازی و جست و خیز بپردازند که این امر نیز برای آنها مخاطره آمیز است.

متخصص بیماریهای داخلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گرد و غبار حاصل از محیط های شلوغ به خصوص پارکها دارای میکروب هستند و موجب ایجاد بیماریهایی از قبیل سل و ... می شوند هچنین آلودگیها و بیماریهای عفونی را هم به وجود می آورند.

دکتر رحمت الله ربیعی افزود: گرد و غبار ناشی از محیط های شلوغ باعث ایجاد و تشدید آلرژی و حساسیت می شود و میکروب کزاز نیز می تواند در این مکانها انتقال پیدا کند.

وی با بیان اینکه به کودکانی که دارای آلرژی هستند توصیه می شود در این محیط ها از ماسک استفاده کنند، بیان داشت: در پارک بیشترین آسیب به محل نشیمن گاه است.

وی تصریح کرد: بیماریهای عفونی مقطعی است اما احتمال این وجود دارد که بیماریهای آلرژی ادامه یابد و والدین باید در هنگام بازی بچه ها به صورت نامحسوس بر روی فرزندان خود کنترل داشته باشند.

یکی از مادران دراین پارک در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: پارک استانهای دیگر دارای کف پوش است اما کف تمام پارکهای شهرکرد را شن و خاک تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه شهرداری شهرکرد در خصوص پارکهای کودکان ضعیف عمل می کند، بیان داشت: با نگاهی به پارکهای این شهر متوجه می شویم استفاده از وسایل غیر استاندارد، توجه نکردن به زیبایی پارک، عدم نظافت مناسب، عدم روشنایی مناسب و ... مواردی است شهرداری این شهر توجه خاصی به آن ندارد.

وی با اشاره به مبلمانهای پارکی، چراغ های روشنایی و ... بیان داشت: هنگامی که پارکهای شهرهای دیگر را با پارکهای شهرکرد مقایسه می کنیم می بینیم در پارکهای شهرکرد بی کیفیت ترین و بی جلوه ترین وسایل پارکی نصب شده است.

این شهروند اذعان داشت: مسئولین مربوطه در خصوص پارکهای این شهر با کارشناسان شهرسازی و طراح مشورت کنند و در زیبایی پارکها کوشاتر باشند.

وی با بیان اینکه استاندارسازی و زیبایی پارک وظیفه مهم شهرداری است، بیان داشت: در سالهای اخیر شاهد فعالیت مناسب در حوزه پارک ها در این شهر نبوده ایم و بسیار گله مند هستیم.

گذاشتن زباله زیر سرسره در بوستان نمازشهرکرد

مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری شهرکرد در گفتگو با خبرنگارمهردراین خصوص با بیان اینکه در شهرکرد 25 پارک بازی وجود دارد، اظهار داشت: هیچیک از پارکهای شهرکرد مجهز به کف پوشش نیستند.