مرحله استانی هفتمین جشنواره مدهامتان در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز به کار این جشنواره گفت: سرلوحه فعالیت های ما برنامه های قرآنی و حمایت از فعالیت های این حوزه است و جشنواره مدهامتان نیز در راستای این مهم برگزاری می شود.

قباد میمنت آبادی، شناسایی و ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی جوانان علاقه مند به قرآن و فرهنگ غنی اسلام، حضور پر نشاط اعضای کانون های مساجد در فعالیت های قرآنی، کشف استعدادهای برتر قرآنی در قالب ایجاد بستر رقابت سالم، ترغیب و تشویق مدیران کانون ها به کشف استعدادهای محلی و منطقه ای فعال در امور قرآنی و آشنایی بیشتر مردم و مسئولان با استعدادها و ظرفیت های قرآنی موجود در کانون ها و مساجد را از جمله اهداف این جشنواره قرآنی برشمرد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کردستان نیز در ادامه این جشنواره گفت: جشنواره مدهامتان در هفت رشته شامل قرائت، حفظ، اذان، ترتیل، صحیح خوانی سوره و اذکار نماز، تفسیر قرآن کریم، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه و در دو بخش برادران و خواهران برگزار می شود.

کامل گلباغی با بیان اینکه هر نفر تنها می تواند در یک رشته شرکت کند،‌ بیان کرد: کسانی که رتبه اول تا سوم مسابقات بین المللی را کسب کرده اند نمی توانند در این جشنواره حضور یابند.

وی رشته تفسیر را مختص امامان جماعت مساجد اعلام کرد و گفت: آزمون کتبی از چهار جزء اول قرآن شامل کتاب تفسیر همراه چاپ شده توسط ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور همزمان با دهه کرامت به صورت سراسری در هشتم مهر ماه سال جاری برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان، همچنین زمان برگزاری آزمون کتبی رشته مفاهیم قرآن و نهج البلاغه را هشتم مهر ماه سال جاری اعلام کرد و یاد آور شد: این رشته در هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان فقط در مرحله استانی برگزار می شود.

گلباغی در خصوص رشته صحیح خوانی و حمد و سوره و اذکار نماز، بیان کرد: این رشته نیز فقط در مرحله استانی برای گروه های سنی هشت تا 15 سال برگزار می شود که در آن شرکت کنندگان با قرائت یک رکعت نماز در حضور داوران، حمد، سوره و اذکار نماز آنان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه از نفرات اول تا سوم هر رشته با اهدا لوح تقدیر و جوائز ارزنده ای تجلیل می شود، عنوان کرد: نفر اول برادران در رشته های قرائت، حفظ در سه بخش 10، 20 و 30 جزء، اذان، ترتیل و تفسیر جهت حضور در مرحله کشوری به استان زنجان معرفی می شود.