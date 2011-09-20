حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسائل مربوط به اقدام دانشگاه‌های هلند درباره ممنوعیت از تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با علوم و فناوری هسته ای حدود 3 ماه پیش مطرح شده و دادگاه در پی شکایت دانشجویان رأی صادر کرده که رأی دادگاه موافق نظر دانشجویان است.

مدیرکل امور دانشجویان خارج افزود: هنوز 100 درصد دانشگاههای هلند به رأی دادگاه عمل نکرده اند ولی مجبور هستند عمل کنند.

مسلمی نائینی افزود: دانشگاههای هلند اجرای رأی دادگاه را معطل نگه داشته اند اما پیگیری می کنیم تا مسئله دانشجویان ایرانی در هلند حل شود.

به گزارش مهر، در حالی که دادگاهی در هلند ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با هسته ای را غیر قانونی می داند دولت این کشور از پذیرش این رای دادگاه امتناع می ورزد. در جولای سال 2008 دولت هلند تصمیم گرفت تا مانع از تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با علوم و فناوری هسته ای و بازدید از مراکز علمی مرتبط شود.

در پاسخ به این اقدام دولت، برخی دانشجویان ایران دست به اعتراض زده و دادخواست استینافی را در دادگاه لاهه مطرح کردند که این دادگه اخیراً رای داده که اقدام دولت غیر قانونی بوده است.

شبکه پرس تی وی می گوید: هم اکنون دولت هلند از پذیرش رای دادگاه امتناع می کند و برخی دانشجویان ایرانی معترض این دولت را متهم به تبعیض نژادی کرده اند.