عضویت ایران در 3 سازمان بین المللی عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه در آغاز جلسه علنی صحن مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران برای عضویت در فدراسیون بین المللی راه، کنسرسیوم بین المللی زمین لغزش و کمیسیون هیدوگرافی منطقه ای ناحیه دریایی راپمی به تصویب رسید.

با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی راه ماده واحده این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در فدراسیون بین المللی راه به شرح اساسنامه عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره - در اجرای اساسنامه زمینه این قانون رعایت اصل77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین المللی زمین لغزش مقرر کردند به دولت اجازه داده شود در کنسرسیوم بین المللی زمین لغزش به شرح اساسنامه عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرح عضویت برعهده دولت است.

تبصره - در اجرای اساسنامه زمینه این قانون رعایت اصل77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

وکلای همچنین با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی راپمی مقرر کردند به دولت اجازه داده شود در کمیسیون آب نگاری (هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی راپمی) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی بر عهده دولت است.

تبصره - در اجرای اساسنامه زمینه این قانون رعایت اصل77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر طبق اصل 77 قانون اساسی اساسنامه این سازمان ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.