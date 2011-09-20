زنان مجرد زیر 45 سال از سفر عمره محرومند

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس قانون عربستان، زنان با سن کمتر از 45 سال حتما باید با یکی از محارم خود به این سفر معنوی اعزام شوند در غیر اینصورت اجازه ورود به آنان داده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز این محدودیت از سوی عربستان وجود داشت، گفت: به دلیل اینکه هنگام ثبت نام متقاضیان این موضوع به آنها اعلام نشده بود با رایزنیهای انجام شده توانستیم بخشی از این مشکل را سال گذشته برطرف کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: اما با توجه به اینکه در ثبت نامهای جدید عمره این موضوع به متقاضیان اعلام شده است به همین دلیل دیگر امکان اعزام زنان مجرد به عمره وجود ندارد.

به گفته لیالی، ثبت نام جدید عمره تا 24 مهرماه ادامه دارد و تا کنون تعداد زیادی از مشتاقان خانه خدا برای اعزام به این سفر معنوی ثبت نام کرده اند.