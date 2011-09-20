عکاس فیلم می تواند روایت خودش را از صحنه های فیلم ثبت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست حقیقی به خلاقیت عکاس در عکاسی فیلم اشاره کرد و گفت:یک عکاس می تواند در تمام طول فیلمبرداری تصاویری را ثبت کند که شاید خلاف نظر تهیه کننده باشد و آن را به عنوان آرشیو شخصی برای خود نگه دارد و قطعه در آن عکس ها زاویه نگاه خود عکاس بیشتر نمایان است.

وی در ادامه افزود:معتقدم که عکس های پشت صحنه سینما بیشتر گویای خلاقیت و نگاه عکاس است تا عکس هاس صحنه وباز فکر می کنم که اگر عکاس تصور دقیقی از فیلمنامه و فضای کار داشته باشد عکس های بهتری را ثبت خواهد کرد.

حقیقی در ادامه به درام نور درژانرهای مختلف سینمایی اشاره کرد و افزود:قطعا نور یک فیلم کمدی با یک فیلم جنگی متفاوت است و عکاس با توجه به این شرایط با ید تصویری را ثبت کند که گویای شرایط و حال و هوای فیلم باشد.

وی در ادامه گفت:معتقدم که عکاس می تواند روایت خودش را از صحنه فیلم داشته باشد و می تواند عکسی متفاوت تر از صحنه های فیلم باشد ما در سینما همه چیز را می سازیم وعکاس نیز می تواند روایت خودش را از فیلم داشته باشد و یک عکاس فیلم بنا به دستورات تهیه کننده باید تعدادی عکس برای فیلم آماده کند اما در بقیه موارد آزاد است که خلاقیت خود را در کار دخیل کند.

حقیقی در ادامه درباره استفاده از ابزرار فتوشاپ در عکاسی سینما گفت:به اعتقاد من عکاس نیز آرتیست است و مجاز است برای روایت تصویری خودش از یک فیلم از ابزار فتوشاپ هم استفاده کند یعنی استفاده ازهر آنچه بیننده را می تواند بیشتر متوجه عکس کند بلامانع است اما باید بدانیم حد این دخل و تصرف تا کجاست و حد این آزادی را بسیاری از موارد تعیین می کند مثل قرار دادها یا فراخوان های جشنواره های مختلف.

وی در پاسخ به این سوال که خود در مقام داور جشن چه معیارهایی را در داوری عکس ها مد نظر داشته است گفت:ما در داوری ها معمولا به یک ملاک عمومی می رسیم و بعد ملاک های شخصی خود را دخیل می کنیم و هر عکس یا پوستری که حتی یک رای از یک نفر در میان هفت نفر دیگرهم بیاورد در داوری باقی می ماند و معمولا کسانی که به عکس خاصی رای داده اند از انتخاب خود دفاع می کنند و حتی ممکن است در این بحث و تبادل نظرها آرا جابجا شود.اما از نظر من همیشه در انتخاب عکس این موارد اولویت بوده است که تا چه حد خلاقیت در عکاسی دخیل بوده است و تا چه حد روایتگر فیلم بوده است و اگر تصویری غیر از حال و هوای خود فیلم به من بدهد به آن رای نمی دهم هر چقدر هم که عکس خوبی باشد.

وی در پایان عنوان کرد:موارد مصرف عکس فیلم به غیر از اطلاع رسانی طراحی پوستر و بیلبورد است که دست طراح گرافیک را باز می گذارد و در این بخش باید عکاس ,عکس های مستقلی را از بازیگران تهیه کند که طراح گرافیک دست بازتری در استفاده از آنها برای طراحی پوستر داشته باشد.