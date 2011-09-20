پرندگان از اصفهان رفتند/ حکایت کوچ در روزگاری که حال هوا خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، از مـعـضـلات تـوسـعـه شـهـرهـا و شـهــرنـشـیـنــی بـگیـریـد تـا آلـودگـی صـوتـی و بصـری و خـرده خـشونتهای شهری و ترافیک و کوچ پرندگان و...که در ابعاد بزرگ‌تر یا کوچک‌تر نمودی آشکار دارد، مسئله ای که با گذر زمان بیش از پیش نمایان شده و توجه مسئولان ذیربط و طراحان شهری را نیز به خود مشغول کرده است.

چندی پیش بسیاری از دوستداران محیط زیست با نگرانی از وضعیت کنونی آب و هوای اصفهان، از کوچ کلاغها هم خبر دادند، پرندگانی که با پاییز اصفهان گره خورده اند و اکنون تک و توک می بینی که کلاغی در کنار جویی یا روی درختی قارقار کند.

این مسئله را بسیاری از مردم هم دریافته اند، کسانی مثل حسن انصاری که بازنشسته آموزش پرورش است و دوران تنهاییش را به پارک رجایی پیوند زده. وی می گوید قبلا کلاغها بیشتر بودند، هر جا از این پارک که می رفتی تعدادشان انبوه بود، صدایشان گاهی اینقدر زیاد می شد که باعث درد سر کسانی می شد که می آمدند اینجا اما حالا این پرندگان سیاه و کم رو کم دیده می شوند.

شاید این امر برای صدیقه که با خانواده و نوه هایش آمده تا استراحت کند هم آنقدر ملموس باشد که دیگر کمتر از پیش نان خشک بیاورد تا با این پرندگان سیاه سرگرم شود و می گوید: رودخانه که خشکید پناه آورده ایم به این پارک و پرندگانش، حالا نه سفید نه، سیاه، اما انگار اینها هم دارند اصفهان را ترک می کنند.

سالم نبودن هوا و ایجاد مشکل برای پرندگانی چون کلاغ که به گفته بسیاری پرنده ای بسیار سرسخت است صحبتهایی است که کارشناسان محیط زیست بیان می کنند. آنها می گویند: با مهاجرت آنها فاجعه ای زیست محیطی رخ می دهد حالا چه کلاغ و یا انبوه پرندگان دیگری که دیگر اصفهان را به عنوان پاتوق پاییزیشان انتخاب نمی کنند.

در این رابطه نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای شهر اصفهان نیز طی اظهار نظری با اشاره به مهاجرت کلاغها از شهر اصفهان گفت: این موضوع نشانه یک فاجعه در اکوسیستم شهری است که در صورت ادامه این روند شهروندان با خطرات جدی مواجه می شوند.

علیرضا نصر اصفهانی افزود: بررسیها نشان می‌دهد آلودگی هوای اصفهان موجب مهاجرت کلاغها از اصفهان شده و این موضوع در شرایطی اتفاق افتاده که پیش از این در جریان افزایش آلودگی هوا بسیاری از پرندگان نظیر بلبل و کبوترها از اصفهان رفته و کلاغها و زاغها به علت مقاومت بالایی که در برابر آلودگی هوا دارند ماندگار شده و اخیرا آنها نیز تاب آلودگی هوا را نداشته و به مناطق دیگری مهاجرت کردند.

وی با اشاره به اینکه اصفهان به سمت آلوده‌ترین شهر کشور پیش می رود، اظهار داشت: وجود صنایع آلاینده مشکلات زیست محیطی متعددی برای اصفهان ایجاد و وضعیت هشدار دهنده‌ای ایجاد کرده است.

نصر اصفهانی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر احداث صنایع در شعاع 50 کیلومتری شهرها، تصریح کرد: برای جلوگیری از آلودگی هوای شهر اصفهان باید در شعاع 50 کیلومتری هیچگونه توسعه صنعتی صورت نگیرد و مسئولان باید به این مهم توجه بیشتری داشته باشند.

وی حذف آلاینده‌های زیست محیطی و توسعه فضاهای سبز را بهترین راهکار برای سالم سازی هوای شهر اصفهان دانست و لازمه این امر را همکاری و تعامل تمام مسئولان استان و شهر اصفهان دانست و تصریح کرد: این میزان فضای سبز موجود جوابگوی این شهر آلوده نیست.

این عضو شورای شهر اصفهان تولید اکسیژن را در مقایسه با تولید دی اکسید کربن در شهر بسیار ناچیز دانست و افزود: فقط فضای سبزی عمودی در تلطیف هوا و تولید اکسیژن تاثیرگذار است ولی متاسفانه این گونه فضای سبز به هیچ عنوان پاسخگوی اکسیژن اصفهان نیست.

نصر اصفهانی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در صورتیکه آلاینده‌های شهر اصفهان را بتوان در همین حد کنترل کرد و روز به روز سرانه فضای سبز را افزایش دهیم بخشی از مشکلات زیست محیطی اصفهان را رفع کرده ایم.

مهاجرت کلاغها از اصفهان در حالی صورت می گیرد که روزگاری این شهر به شهر پرندگان مشهور بوده و از باز و بلبل و هزاران نوع پرنده دیگر در آن زندگی می کردند و هر پاییز زاینده رود پر میشد از سپیدی مرغان دریایی اما حالا با گرم شدن هوا و نبود آب و خشکی زاینده رود خیلی وقت است فاجعه رخ داده و کم کم از اصفهان تنها دود و ماشین و سرو صدای بوقها شنیده خواهد شد.

البته محمدباقر صدوق کارشناس محیط زیست با تاکید بر این نکته که مهاجرت کلاغها ابعاد پنهان دیگری نیز دارد و می گوید: این موضوع صرفا معلول عامل آلودگی هوا نبوده و این تنها عامل فراری شدن گونه های پرندگان و کلاغها نیست هر چند این مسئله از مهمترین عوامل آن محسوب می شود زیرا در پی توسعه و قد کشیدن برجها در شهر، باغها از بین رفته و ادامه حیات پرندگان در شهر را غیر ممکن ساخته است.

در روزگاران نه چندان دور که بیشه های اصفهان طنازی می کردند و کوچه باغهای ناژوان هنوز هم بوی طراوت می داد هیچوقت فکرش را هم نمی کردیم که امروز با ورود ماشینهایمان اکوسیستم را تهدید کنیم و امروز حکایت کوچ پرندگان را رقم بزنیم.