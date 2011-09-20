راه حل پاریس برای عضویت فلسطینی ها در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات در این باره می نویسد: پاریس می خواهد به "محمود عباس" رئیس تشکلات خودگردان فلسطینی پیشنهاد یک طرح مصالحه ای را ارائه کند تا این کشور به عضویت "غیر کامل" سازمان ملل در آید و از درخواست فعلی خود ،که به عقیده پاریس می تواند روند صلح خاورمیانه را با مشکل مواجه کند ،خود داری نماید.

فلسطینیها تصمیم گرفتند تا اواخر این هفته درخواست خود را برای عضویت در سازمان ملل متحد ارائه کنند.

الحیات می نویسد: "آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه به محمود عباس قول خواهد داد که فرانسه و دیگر اعضای سازمان ملل به این تصمیم رای خواهند داد تا فلسطین به عضویت غیر کامل سازمان ملل در آید.