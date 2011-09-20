سید شمس‌الدین حسینی در گفتگو با مهر در مورد پرداخت مطالبات صنعت آب و برق از محل خزانه گفت: آنچه که مقرر شده بود که از بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به وزارت نیرو پرداخت شود، پرداخت شده و اگر هم بحثی در این زمینه وجود دارد باید در قالب ستاد هدفمندی یارانه‌ها و هیئت وزیران مورد رسیدگی و تعیین تکلیف واقع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر دستگاهی مطالباتی از خزانه دارد، باید آن را در هیئت وزیران مطرح کند و رئیس‌جمهور نیز در راس هیئت وزیران، به این مطالبات رسیدگی خواهد کرد.

به اعتقاد حسینی، مطرح کردن موضوع پرداخت شدن یا نشدن مطالبات وزارت نیرو از خزانه، بیش از این در رسانه‌ها صحیح نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها مطرح کرده است که خزانه، مطالبات صنعت آب و برق را 48 ساعته پرداخت می‌کند، اما در مقابل مجید نامجو وزیر نیرو نیز بارها اعلام کرده است که این مطالبات به موقع پرداخت نمی‌شود.