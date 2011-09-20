در گفتگو با مهر عنوان شد: آمار تمبرهای ویژه مفاخر ایرانی/ انتشار 5 میلیون سری تمبر برای دهخدا

شهرام حی شاد مدیرکل مهندسی عملیات پستی درپی انتشار تمبرهایی در کشورهای دیگر به مناسبت گرامیداشت مفاخر ایرانی، مثل انتشار تمبر ابوریحان بیرونی در افعانستان، به خبرنگار مهر گفت:‌ برای یادبود استاد سخن سعدی شیرازی از ابتدای انقلاب تا کنون 2 میلیون و 500 هزار سری و در بزرگداشت لسان الغیب حافظ و گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی و حکیم ابوعلی سینا 400 هزار سری تمبر منتشر شده است.

وی تعداد تمبرهای چاپ شده در بزرگداشت خواجه عبدالله انصاری را 280 هزار سری اعلام کرد و افزود: البته تمبرهای ترکیبی از تصاویر علامه محمد اقبال لاهوری و مولانا جلاالدین محمد رومی نیز در 700 هزار سری به چاپ رسیده است.

مهندس حی شاد با اشاره به جایگاه ادبی نعیم فراشری شاعر مسلمان و پارلی گوی آلبانی تصریح کرد: برای بزرگداشت این شاعر مسلمان نیز 700 هزار سری تمبر یادبود از ابتدای انقلاب تا کنون منتشر شده است.



وی با بیان اینکه جهت بزرگداشت خواجوی کرمانی 2 میلیون و در یادبود نظامی گنجوی 2 میلیون و 500 هزار سری تمبر به چاپ رسیده است، افزود: همچنین سری 10 تایی مشاهیر به صورت جاری در 3 میلیون و 900 هزار قطعه برای یادبود بزرگانی چون سید حسن مدرس، سید جمال الدین اسد آبادی، سیدمجتبی نواب صفوی ، میرزا کوچک خان جنگلی، شیخ محمدخیابانی، میرزا رضای کرمانی، سید حسسن شیرازی، شیخ محمدحسین کاشف، میرزا محمدحسین نائینی و شیخ فضل الله نوری نیز از سوی پست ایران در طول 33 سال گذشته به چاپ رسیده است.

مدیرکل مهندسی عملیات پستی کشور به تعداد تمبرهای منتشر شده در بزرگداشت مشاهیرعلم و ادب معاصر کشور اشاره کرد و گفت: برای یادبود استاد مهرداد اوستا، استاد محیط طباطبایی و پروفسور حسابی یک میلیون سری و در گرامیداشت بزرگانی چون دکتر محمد قریب، آیت الله سیدحسین بروجردی، مهدی الهی قمشه ای، سید حسین میرخانی، آیت الله عبدالکریم حائری 3 میلیون سری تمبر منتشر شده است.



مهندس حی شاد در پایان با بیان اینکه در بزرگداشت علامه دهخدا 5 میلیون سری تمبر یادبود منتشر شده است، افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون در گرامیداشت بزرگانی چون کمال الملک، پروین اعتصامی، قائم مقام فراهانی، جلال آل احمد و دکتر محمد معین تمبر یادبود 5 قطعه ای مشاهیر علم و ادب و هنر در 2 میلیون و 500 هزار سری به چاپ رسیده است و در بزرگداشت چهره های ماندگار کشورمان تمبری 4 قطعه ای در 450 هزار سری منتشر شده است.

