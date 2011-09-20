آغاز دور پنجم مذاکرات اصلاح قانون کار بدون حضور کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز دور پنجم مذاکرات برای نهایی کردن پیش‌نویس اصلاح قانون کار که به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده بدون حضور نمایندگان کارگری آغاز شده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر تا آخرین لحظه از آغاز برگزاری نشست امروز صبح نشان می‌دهد که وزارت کار تصمیم گرفته است نشست امروز شورای عالی کار را بدون حضور نمایندگان کارگری آغاز کند.

یکی از مقامات کارفرمایی با تائید عدم حضور هیچ نماینده‌ای از جامعه کارگری کشور در نشست امروز به خبرنگار مهر گفت: با وجودی که نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند در این نشست حضور نخواهند یافت اما جلسه با حضور مقامات کارفرمایی و نمایندگان دولت آغاز شده است.

همچنین پیگیری‌های خبرنگار مهر و گفتگو با یکی از مقامات ارشد گروه کارگری کشور نیز نشان می‌دهد که آنها در تصمیم روز گذشته خود مبنی بر عدم حضور در نشست امروز مصمم هستند و در این رابطه به خبرنگار مهر اعلام کرده اند ما طبق توافق سه جانبه با نمایندگان شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع نمایندگان کارگری و انجمن‌های صنفی کارگری کشور در این نشست‌ها حضور نمی‌یابیم.

وی افزود: خواسته روشن مقامات کارگری عجله و تلاش وزارت کار برای جمع‌بندی سریع پیش‌نویس اصلاح قانون کار است. آنها عنوان می‌کنند که وقتی وزارت کار 4 سال برای تدوین یک پیش‌نویس زمان داشته است بنابراین نمایندگان کارگری نیز باید دو ماه برای بررسی کارشناسی وقت داشته باشند.

به گزارش مهر، تاکنون 4 جلسه با حضور مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت طی دو ماه گذشته در زمینه پیش‌نویس اصلاح قانون کار برگزار شده است اما با افزایش اختلاف نظرها و تنش‌ها عصر روز گذشته مقامات کارگری اعلام کرده‌اند در نشست‌های امروز و فردای شورای عالی کار حضور نخواهند یافت.

با این حال از صبح امروز دور پنجم مذاکرات در شورای عالی کار برای نهایی کردن پیش‌نویس اصلاح قانون کار با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولت در وزارت کار آغاز شده است. به گفته معاون روابط کار وزارت کار تا حداکثر دو هفته آینده لایحه اصلاح قانون کار باید به دولت و مجلس ارایه شود.