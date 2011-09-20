یک صیاد پرندگان شکاری در بندرترکمن دستگیر شد

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران گارد اجرایی اداره حفاظت محیط زیست بندر ترکمن در منطقه دشتی نفتیجه حوزه استحفاظی پاسگاه سرمحیط بانی گمیشان پس از گشت و کنترل موفق به دستگیری فردی به نام ناصر - ر ساکن شهرستان برازجان استان بوشهر شدند.

وی اظهار داشت: از این متخلف تعداد یک بهله پرنده دلیجه، 2 قطعه قمری و یک قطعه کبوتر چاهی کشف و ضبط شد.

ممشتی گفت: پرونده به همراه موارد ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شهرستان بندر ترکمن شد.

مدیرکل محیطزیست گلستان گفت: دشتهای شمال شهرستانهای مراوه تپه، کلاله، گنبد، آق قلا و بندرترکمن به دلیل وجود تپه ماهورهایی برای لانه گزینی، تخم گذاری و جوجه آوری پرندگان شکاری مناسب هستند.

وی عنوان کرد: مناطق دشتی استان نظیر نواحی کرند، هوتن، آی تمر، صوفیکم، گمیشان، دشت سربازگمنام، نفتیجه، سقرتپه، نواحی دیوارتاریخی گرگان و غیره مورد توجه صیادان و قاچاقچیان بازهای شکاری است.

وی یادآورشد: در همین راستا ماموران گارد اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با کاربرد اصول حفاظتی و بررسی راههای ورودی به مناطق و برقراری گشتهای سیار امکان حفظ و حراست از این گونه را در استان فراهم می آورند.

ممشتی گفت: بر اساس کنوانسیون بین المللی حفاظت از پرندگان شکاری که ایران نیز جزو این کنوانسیون بوده و کشور ما به دلیل قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان شکاری متعهد شده که از صید و قاچاق پرندگان جلوگیری کرده ودر حفاظت آنها بکوشد.