پیک مصرف برق در مرداد ماه در کردستان کاهش یافت

محمد مصطفی نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش چشمگیر میزان مصرف برق طی مرداد ماه سال جاری در استان کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیان کرد:‌ پیک بار شبانه در مرداد ماه سال گذشته 399 مگاوات بود که به 381 مگاوات در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

وی افزود:‌ اجرای شدن قانون هدفمندی یارانه ها سبب شد که مدیریت مصرف حامل های انرژی توسط خود مردم انجام شود و طبق اطلاع رسانی هایی که از که از سوی مسئولان اجرای این قانون صورت گرفته، مصارف این حامل ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است و خوشبختانه این مهم نیز در استان کردستان به چشم می خورد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به همکاری مردم این استان با صنعت برق یادآور شد: در سال جاری نیز همچون سال های گذشته شاهد همکاری صمیمانه مردم استان بودیم و علیرغم اینکه از سال گذشته تاکنون بیش از 35 هزار مشترک جدید به شبکه برق استان وارد شده بود ولی میزان مصرف با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه نشد.

نجفیان با اشاره به وضعیت مصرف در ساعت مختلف در طول روز یادآور شد: میزان مصرف برق در در ساعات اوج مصرف گرمترین ترین فصل سال بیش از 18 مگاواتی کاهش پیدا کرده است و خوشبختانه تاکنون خاموشی خاصی در سطح استان کردستان به واسطه کمبود نیرو نداشته ایم.

رئیس هیئًت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در ادامه به وضعیت مصرف برق در ساعات اوج روز اشاره کرد و گفت: در ساعات اوج مصرف برق در روز به واسطه استفاده از وسایل سرمایشی به نسبت سال گذشته شاهد افزایش مصرف برق بوده ایم که تاحدودی طبیعی به نظر می رسد ولی انتظار می رود با رعایت الگوی مصرف از این وسایل از طرف مردم و به ویژه در ادارات و سازمان های دولتی سطح استان این میزان مصرف نیز کاهش یافته و شاهد تداوم روند کاهش مصرف برق در سطح استان باشیم.